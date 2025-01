Purtroppo ci risiamo, ancora una volta si torna a parlare dei prezzi di benzina e diesel in Italia. Stando a quanto riportato c’è stato un rialzo netto in entrambi i casi. Il motivo sarebbe da attribuire l’incremento del prezzo del petrolio ma anche alle normative sui biocarburanti. Chiaramente tutto ciò porta ad un aumento anche per gli automobilisti che si recano a fare rifornimento.

Prezzi aggiornati di benzina e diesel

Secondo i dati elaborati da Staffetta Quotidiana sulla base delle informazioni fornite all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi medi attuali sono i seguenti:

Benzina self service: 1,800 euro/litro (+7 millesimi);

1,800 euro/litro (+7 millesimi); Diesel self service: 1,703 euro/litro (+8 millesimi);

1,703 euro/litro (+8 millesimi); Benzina servito: 1,939 euro/litro (+6 millesimi);

1,939 euro/litro (+6 millesimi); Diesel servito: 1,842 euro/litro (+7 millesimi);

1,842 euro/litro (+7 millesimi); GPL: 0,737 euro/litro (invariato);

0,737 euro/litro (invariato); Metano: 1,465 euro/kg (+6 millesimi);

1,465 euro/kg (+6 millesimi); GNL: 1,442 euro/kg (+6 millesimi).

Prezzi dei carburanti in autostrada

In autostrada i prezzi risultano ancora più alti rispetto ai distributori ordinari. Ecco le rilevazioni più recenti:

Benzina self service: 1,898 euro/litro (2,159 euro/litro servito);

1,898 euro/litro (2,159 euro/litro servito); Diesel self service: 1,808 euro/litro (2,074 euro/litro servito);

1,808 euro/litro (2,074 euro/litro servito); GPL: 0,869 euro/litro;

0,869 euro/litro; Metano: 1,529 euro/kg;

1,529 euro/kg; GNL: 1,576 euro/kg.

L’allarme del Codacons sui prezzi in autostrada

L’allarme per i prezzi è arrivato proprio dal Codacons, associazione a tutela del consumatore. Il record si è toccato soprattutto sulle autostrade dove si è arrivati a 2,4 euro al litro per la benzina servita. Spicca il caso dell’Autostrada A1, con il prezzo della benzina che ha toccato 2,409 euro/litro. Non ci è andato lontano il diesel che infatti ha toccato i 2,319 euro/litro.

Prezzi elevati sono stati segnalati anche in altre tratte:

A21: 2,399 euro/litro (benzina);

2,399 euro/litro (benzina); A4: 2,366 euro/litro;

2,366 euro/litro; A14: 2,359 euro/litro;

2,359 euro/litro; A7: 2,345 euro/litro.

Anche per il self service si segnalano superamenti della soglia di 2 euro/litro, con 2,039 euro sulla A14 e 2,029 euro su A4 e A22.

Il Codacons ha chiesto interventi urgenti per frenare questi aumenti, segnalando il rischio di speculazioni e ricarichi eccessivi sui prezzi alla pompa. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.