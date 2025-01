Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di intelligenza artificiale e di come le grandi aziende stiano lavorando per andare oltre i limiti dei classici chatbot. Questo cambiamento è già in corso e sta portando alla nascita di una tecnologia davvero promettente: gli Agenti AI.

Il presente e il futuro degli Agenti AI

Questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale non si limitano a rispondere alle domande come fa un chatbot tradizionale. Sono progettati per compiere azioni concrete, come prenotare viaggi, pianificare attività o gestire interi processi lavorativi. Esempi semplici di Agenti AI esistono già nelle nostre case, come i termostati intelligenti, che regolano la temperatura in base agli input ambientali, o i robot aspirapolvere, capaci di “imparare” la disposizione delle stanze e ottimizzare le pulizie. Gli sviluppi futuri puntano però molto più in alto, con robot o sistemi che potrebbero funzionare in completa autonomia.

Per semplificare, gli Agenti AI si dividono in tre categorie principali:

Agenti riflessivi semplici , come i termostati, che reagiscono a stimoli immediati. Agenti basati su obiettivi , come ad esempio, i robot aspirapolvere, progettati per svolgere un compito preciso. Agenti basati sull’utilità , che valutano rischi e benefici per soddisfare le preferenze degli utenti.

Al momento, questi strumenti sono ancora esempi di “intelligenza artificiale ristretta“, cioè capaci di eccellere in compiti specifici ma senza trasferire le competenze in altri ambiti. Il sogno di aziende come OpenAI e Google DeepMind è però quello di arrivare all’Intelligenza Artificiale Generale (AGI), capace di superare l’uomo in molteplici settori. Durante il CES 2025, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha evidenziato come gli Agenti AI potrebbero trasformare settori chiave come sanità, robotica e commercio online.

Non mancano però le sfide, soprattutto per quanto riguarda privacy, errori decisionali e bias algoritmici. Per affrontare questi problemi, molte aziende stanno lavorando per mantenere gli utenti al centro del processo decisionale. Gli Agenti AI promettono di rendere la vita più semplice e produttiva, ma resta da vedere come verranno gestiti i rischi legati alla sicurezza e alla fiducia. Siamo solo all’inizio, ma il futuro degli Agenti AI potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.