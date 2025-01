Honor ha annunciato un impegno significativo per il suo nuovo Magic7 Pro, garantendo un supporto software di 5 anni, con aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo fino a gennaio 2030. Questa strategia segna un passo importante per il marchio, posizionandolo come una scelta affidabile nel mercato premium.

Un supporto a lungo termine per gli utenti

Honor ha confermato che il Magic7 Pro riceverà:

Aggiornamenti di sicurezza mensili per i primi tre anni, passando poi a un ciclo trimestrale negli ultimi due anni.

Aggiornamenti del sistema operativo principali, assicurando che il dispositivo rimanga compatibile con le ultime funzionalità Android.

Questa politica si allinea agli standard dei principali competitor nel segmento premium, come Samsung e Apple, che già offrono un supporto software esteso. L’estensione del supporto offre numerosi benefici per gli utenti, tra cui:

Longevità del dispositivo: con aggiornamenti regolari, il Magic7 Pro rimarrà performante e sicuro per diversi anni.

Riduzione dell’obsolescenza programmata, contribuendo a un approccio più sostenibile nel settore tecnologico.

Valore nel tempo: un supporto prolungato aumenta il valore del dispositivo sul mercato dell’usato.

Honor mira a costruire la fiducia dei consumatori, offrendo un’esperienza di utilizzo a lungo termine senza compromessi. Oltre al supporto software, il Magic7 Pro si distingue per specifiche di fascia alta, tra cui:

Display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz.

con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz. Chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm , per prestazioni elevate in tutte le applicazioni.

, per prestazioni elevate in tutte le applicazioni. Fotocamera principale da 200 MP, con tecnologie avanzate per la fotografia notturna e il video in 8K .

. Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100W, garantendo un equilibrio tra autonomia e velocità di ricarica.

Il Magic7 Pro sarà disponibile da febbraio 2025, con un prezzo di partenza previsto intorno ai 1.199 euro. Honor punta a competere direttamente con i dispositivi di punta di marchi come Samsung e Apple, offrendo un mix di specifiche premium e supporto a lungo termine.