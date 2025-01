Truffa con il messaggio di una ragazza: attenti ai vostri conti bancari

Ancora una truffa, ancora un tentativo di phishing. Questo è ciò che sta accadendo in queste ore soprattutto tramite e-mail. Un inganno si è diffuso facendo credere alle persone di potersi collegare su un sito e parlare con una bella donna che però non esiste.

Si tratta della più classica delle truffe che intende in ogni modo rubare i dati personali alle persone ma anche infiltrarsi nei conti correnti per rubare soldi.

Truffa phishing: ecco il messaggio che può fregare tutti in pochi secondi

“Non so perché non ho ricevuto una tua chiamata, anche se sto ancora aspettando!

Sono io, Noa! Forse te ne sei dimenticato, ma ti ho scritto qualche settimana fa.

Ti ho chiesto di andare sul mio profilo e scrivermi, aspetto una tua lettera tutti i giorni.

Ho già chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Semmai, ho cambiato il mio nickname ed eccone uno nuovo: Babe-Noa

Ti aspetto!“.

Ci sono alcuni accorgimenti da seguire per evitare di cascare nei tranelli che ogni giorno possono arrivare tramite e-mail o messaggi nelle applicazioni. In primo luogo bisogna sempre dare un’occhiata al modo in cui è scritto il testo, in quanto i truffatori lo traducono spesso letteralmente e quindi anche in maniera sbagliata. In secondo luogo, passando solo con il mouse sopra al link dove vi invitano a cliccare, si può notare lo stesso e capire già da lì se è affidabile. L’altro indizio che tende a far capire subito che si tratta di una truffa è l’indirizzo e-mail del mittente, il quale dopo la “@”, non ha mai un dominio conosciuto. Ad esempio, se a scrivervi è Tinder, nota app di incontri, la mail dovrebbe terminare con “@tinder.com” e non con “@html.org.mailgen.net“.

Fate quindi molta attenzione e tenete alte le antenne anche quando credete di aver raggiunto un livello di preparazione sufficiente.