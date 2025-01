Windows 11: finalmente la percentuale batteria sarà visibile nella barra delle app

Alcune funzionalità diventano rapidamente essenziali all’interno di un sistema operativo, sia per smartphone che per computer. Nel caso di Windows 11, sistema di punta per Microsoft e il mondo dei PC, una di queste è finalmente in arrivo. Dopo anni di richieste, gli utenti potranno visualizzare la percentuale della batteria direttamente sulla barra delle applicazioni, una funzione tanto semplice quanto utile.

Una novità nella build di anteprima di Windows 11

La nuova opzione è stata individuata in una recente build di test del sistema operativo. Gli utenti dunque potranno finalmente avere a disposizione ciò che c’è anche sugli altri sistemi operativi, riuscendo a gestire il dispositivo in uso nel miglior modo possibile. Al momento però c’è ancora una fase di test da rispettare e non è possibile attivare la visualizzazione della percentuale della batteria se non utilizzando software di terze parti.

Non c’è pertanto alcuna data precisa: in questo momento possono godersi la nuova funzione solo gli iscritti al programma Insider.

Un miglioramento che era ormai necessario

Fino a oggi, per conoscere la percentuale di batteria su Windows 11, era necessario passare il mouse sopra l’icona dedicata. Con questa nuova funzionalità, gli utenti avranno finalmente un’informazione chiara e immediata sempre a portata di sguardo, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana.

In questo modo Windows 11 dimostra di volersi migliorare ulteriormente, peraltro allineandosi alle altre piattaforme che già da tempo offrono una possibilità di questo genere. È infatti bene ricordare che sia su macOS, grande rivale, che sui sistemi operativi mobili come iOS e Android la possibilità di notare la percentuale della batteria esiste da anni. Di certo gli utenti avevano notato il tutto come una lacuna vera e propria ed è per questo motivo che è stato giusto calmarla con un nuovo aggiornamento. Per ora non si sa quando il nuovo update avrà effetto sulla versione stabile, ma tutto è in corso d’opera.