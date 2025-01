Il restyling della Tesla Model Y, il SUV elettrico più venduto della casa americana, ha segnato un debutto esplosivo in Cina. Infatti, secondo fonti locali, nel suo giorno di lancio sono stati registrati ben 50.000 ordini. Questi numeri, se confermati, riflettono l’entusiasmo dei consumatori per la nuova versione dell’ auto. In alcuni Tesla Store, le prenotazioni hanno superato le 300 unità in poche ore. Con una media di oltre 100 ordini per punto vendita. Tesla conta oltre 300 showroom in Cina, ma gran parte delle richieste arriva tramite la piattaforma online. Cosa che amplia ulteriormente il raggio d’azione del marchio.

Tesla Model Y: l’attesa cresce in Europa e negli Stati Uniti

Nonostante l’assenza di dati ufficiali, il successo del debutto sembra confermare l’attesa che circondava questa nuova versione. La quale mira a rilanciare le vendite del modello dopo un 2024 in lieve discesa. Il restyling di Tesla si presenta come una risposta diretta alla crescente competizione di brand cinesi emergenti come BYD e Wuling. Marchi già fortemente consolidati nel settore delle auto elettriche.

Mentre in Cina il restyling è già un successo, in Europa e negli Stati Uniti non è ancora stato ufficialmente presentato. Alcune voci però suggeriscono che la produzione del nuovo SUV sia già iniziata presso la Gigafactory di Berlino, con un possibile annuncio a breve. Questo aggiornamento mira a migliorare estetica e tecnologia. In quanto è essenziale per Tesla mantenere il primato in un mercato sempre più competitivo.

Il lancio europeo della nuova versione rappresenta una mossa strategica per Tesla. Specialmente in un contesto in cui i marchi europei cercano di recuperare terreno nel settore delle auto elettriche. Con il successo cinese che già fa notizia, l’attenzione ora si sposta sui mercati occidentali. In cui questo nuovo arrivo potrà modificare radicalmente le tendenze attuali delle vendite e gli equilibri interni.