Come abbiamo potuto vedere, recentemente la nota azienda californiana ha presentato al mondo la sua nuova generazione di schede grafiche, le quali hanno segnato un passo in avanti decisamente importante per quanto riguarda le prestazioni soprattutto in termini di intelligenza artificiale integrata al mondo dei videogiochi.

Dunque per Nvidia è ormai tempo di guardare al futuro e lasciarsi alle spalle il passato, ecco perché la nota azienda sta per cessare completamente la produzione della sua RTX 4070, quest’ultima infatti dovrebbe andare fuori produzione proprio durante il mese di gennaio e le ultime scorte andranno in esaurimento entro febbraio, i rivenditori di terze parti infatti non riceveranno più nessun approvvigionamento in favore ovviamente delle schede di nuova generazione.

Transizione graduale

Tutto ciò fa parte di una politica ormai consolidata da parte dell’azienda tinta di verde che vede sempre una transizione graduale dalla generazione precedente alla nuova generazione sia in termini di produzione che in termini commerciali, a febbraio inizierà infatti a circolare la nuova generazione grazie all’arrivo dei modelli top di gamma che verranno seguiti poi dai modelli medi e base di gamma, Ovviamente lo stesso destino seguirà poi i modelli top di gamma della generazione precedente che verranno messi completamente da parte.

Ricordiamo che le schede di nuova generazione hanno consentito un salto prestazionali davvero interessante, soprattutto grazie all’integrazione dei software di intelligenza artificiale migliorati da parte di Nvidia, ovviamente parliamo del DLSS4, quest’ultimo grazie all’utilizzo della nuova tecnologia multi frame generation consente di generare immagini aggiuntive utilizzando i tensor core, cosa che consente ad una 5070 di pareggiare gli fps di una 4090.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale sul mercato di queste nuove schede video per vedere come si comporteranno in termini pratici durante le sessioni di gioco per capire se effettivamente i dati dimostrati durante la presentazione corrisponderanno a realtà.