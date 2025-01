Confondere una Toyota con una Ferrari sembra impossibile. Ma Aero Over, azienda giapponese specializzata in tuning, ci ha provato. Al Salone di Tokyo, l’azienda ha presentato una versione personalizzata della ToyotaCrown Sport, ispirata al design della Ferrari Purosangue. Posizionata vicino all’originale italiana, questa Crown modificata ha catturato l’attenzione dei visitatori. In particolare grazie ai suoi dettagli estetici che richiamano il celebre SUV rosso fuoco.

Prezzi accessibili ma niente Europa per la Toyota CrownSport

Il progetto include un body kit che modifica la parte inferiore della vettura, con uno splitter anteriore più aggressivo e un diffusore posteriore ridisegnato. Non mancano quattro terminali di scarico e adesivi gialli che ricordano i colori tipici del marchio Ferrari. Aero Over ha però aggiunto cerchi personalizzati e pinze dei freni dello stesso colore. Curiosamente, le linee superiori dell’auto, così come i gruppi ottici, sono però rimasti fedeli al modello originale. Questo mix tra innovazione e conservazione sottolinea la natura provocatoria del progetto.

Le modifiche non stravolgono solo l’aspetto della Toyota Crown Sport, ma includono anche un tocco di esclusività per chi vuole osare. La base della vettura ha un costo di 5.900.000 yen (circa 36.700€). Mentre il body kit viene proposto a prezzi piuttosto accessibili. Lo splitter anteriore e il diffusore posteriore hanno un costo di 250.000yen (ovvero 1.555€). Invece, i loghi in stile Ferrari applicati su cofano e parafanghi costano solo 8.500yen (circa 53€). Questi prezzi però non includono tasse né costi di installazione.

Nonostante il clamore, la versione personalizzata della Toyota Crown Sport non arriverà mai sulle strade europee. Poiché il modello non è distribuito nel Vecchio Continente. Nel mercato europeo, i clienti devono rivolgersi direttamente alla Ferrari Purosangue originale per soddisfare il loro desiderio di un SUV di lusso. Il progetto di Aero Over resta così una provocazione riservata al Giappone. Ma che cifra un dibattito acceso tra chi apprezza l’ironia e chi ne critica l’audacia.