Opera ha annunciato l’integrazione del suo assistente basato su intelligenza artificiale, Aria, direttamente su dispositivi iOS, offrendo nuove funzionalità tramite widget e scorciatoie. Questo aggiornamento rende l’esperienza dell’assistente più accessibile e intuitiva, sfruttando il potenziale dell’ecosistema iPhone.

Widget AI per la schermata Home

Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono aggiungere i widget di Opera Aria alla schermata Home di iOS. Questi widget consentono un rapido accesso a diverse funzionalità basate sull’IA, tra cui:

Risposte rapide : Aria è in grado di rispondere a domande o eseguire ricerche direttamente dal widget.

: Aria è in grado di rispondere a domande o eseguire ricerche direttamente dal widget. Accesso a strumenti personalizzati : opzioni per gestire attività quotidiane come traduzioni, calcoli o creazione di note.

: opzioni per gestire attività quotidiane come traduzioni, calcoli o creazione di note. Notifiche proattive: suggerimenti basati sull’attività recente dell’utente, come ricordare eventi o fornire aggiornamenti su argomenti di interesse.

I widget possono essere personalizzati in base alle preferenze dell’utente, rendendo l’assistente una presenza costante e facilmente accessibile. Opera Aria introduce anche nuove scorciatoie Siri, che permettono di attivare comandi vocali per interagire con l’assistente. Ad esempio, è possibile dire “Ehi Siri, chiedi ad Aria di tradurre questo testo” o “Apri il browser con Aria“. Questa integrazione rafforza l’ecosistema Apple, offrendo una sinergia tra Siri e l’intelligenza artificiale di Opera. Il browser punta a offrire un’esperienza personalizzata, sfruttando l’apprendimento automatico per adattarsi al comportamento dell’utente. L’assistente può:

Fornire risposte contestuali basate sulla cronologia di navigazione o ricerche recenti.

Suggerire siti web, articoli o contenuti correlati agli interessi dell’utente.

Gestire attività multitasking, come la creazione di liste o il monitoraggio di appuntamenti.

Le nuove funzionalità di Opera Aria sono disponibili nell’ultima versione del browser Opera per iOS, scaricabile dall’App Store. Gli utenti possono configurare i widget e le scorciatoie direttamente dalle impostazioni del dispositivo.

Con questo aggiornamento, Opera rafforza la presenza di Aria nell’ecosistema mobile, puntando a migliorare la produttività e l’interazione degli utenti iOS con l’intelligenza artificiale.