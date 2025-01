In occasione del CES 2025, NVIDIA ha mostrato al mondo le nuove GPU appartenenti alla famiglia GeForce RTX 50 Series. Le schede video di nuova generazione hanno calamitato l’attenzione degli addetti ai lavori, soprattutto in relazione al lancio della tecnologia DLSS 4.

Grazie al DLSS 4, NVIDIA è in grado di migliorare la qualità grafica dei giochi e delle app compatibili generando nuovi frame per aumentare gli FPS a risoluzioni elevatissime. Tuttavia, durante la presentazione, il gigante americano ha dichiarato che le nuove GPU sono nettamente più potenti rispetto ai precedenti modelli.

Le dichiarazioni di NVIDIA hanno stupito, considerando che l’azienda ha sottolineato come la GeForce RTX 5070 sia in grado di superare le prestazioni della GeForce RTX 4090. Se si considera che la RTX 5070 non si pone come il top di gamma assoluto, cosa che invece la RTX 4090 rappresenta, gli addetti ai lavori sono rimasti colpiti.

Le prestazioni delle GPU NVIDIA della serie GeForce RTX 50 superano quelle della precedente generazione ma il vero cambiamento è il DLSS 4

Ecco, quindi, che con l’arrivo dei primi modelli di test, è possibile fare chiarezza in merito alla vera potenza delle GeForce RTX 50 series. Stando ai dati emersi in seguito alle analisi di Videocardz.com, le GPU di nuova generazione sono effettivamente più potenti dei modelli precedenti.

Il team di analisi ha paragonato ogni nuovo modello con il suo corrispettivo della precedente generazione in vari test benchmark. In questo modo, è stato possibile determinare l’incremento prestazionale dei vari modelli di GPU su Resident Evil 4 (utilizzando il ray tracing) e Forbidden West (attivando il DLSS).

La GeForce RTX 5070 ottiene un miglioramento generale del 20% rispetto alla GeForce RTX 4070 e lo stesso incremento lo si riscontra con tra la GeForce RTX 5070 Ti e la GeForce RTX 4070 Ti. L’incremento prestazionale della RTX 5080 sulla rispettiva GPU della RTX 40 Series si ferma al 15% mentre tra la GeForce RTX 5090 trionfa sul modello precedente del 33%.

Considerando questi valori, emerge chiaramente che in termini di potenza bruta, la GeForce RTX 5070 non può competere direttamente con la GeForce RTX 4090. Le dichiarazioni di NVIDIA sono certamente legate alla volontà di spingere le nuove GPU con il marketing ma c’è un fondo di verità in quanto affermato. L’utilizzo del DLSS 4 e del Multi Frame Generation permette di migliorare notevolmente la resa delle nuove schede video per ottenere risultati migliori in termini di FSP, fluidità e risoluzioni.