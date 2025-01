Instagram si evolve e presenta Edits, una nuova app progettata per il video editing su smartphone. Il lancio, annunciato da Adam Mosseri, CEO della piattaforma, rappresenta un passo strategico per Meta. L’applicazione nasce infatti con l’obiettivo di offrire strumenti avanzati e intuitivi ai content creator. Garantendo così la possibilità di produrre video professionali direttamente dallo smartphone.

L’annuncio arriva in un momento importante. Infatti, nello stesso giorno, TikTok e CapCut, entrambe di proprietà di ByteDance, sono state temporaneamente sospese negli Stati Uniti per decisioni legali. Mosseri ha sottolineato come Edits non sia solo un editor video, ma una piattaforma completa di strumenti creativi. L’ app offre una fotocamera avanzata, strumenti di editing con effetti basati sull’IA e la possibilità di esportare contenuti senza watermark. Altre funzionalità includono una dashboard per analizzare le performance in tempo reale e opzioni per collaborare con altri creator.

L’ arrivo di Edits: una strategia che guarda al futuro

Il rilascio di Edits è previsto per il 13 marzo 2025 su iOS. Mentre la versione per Android arriverà successivamente. Meta punta così a consolidare la sua posizione nel settore, rispondendo direttamente alla concorrenza di ByteDance.

Il contesto del lancio non è casuale. Il divieto temporaneo imposto a TikTok e CapCut negli Stati Uniti ha creato incertezza tra i creatori. Meta, con il debutto di Edits, mira così a intercettare questa potenziale migrazione di utenti verso le sue piattaforme. A tal proposito si è espresso anche Mosseri, il quale ha precisato che lo sviluppo di un tale progetto era già in corso da mesi. Dunque non si tratta di una semplice reazione dovuta agli eventi recenti.

Questa nuova iniziativa si inserisce quindi in una strategia più ampia di Meta. L’ azienda già nel 2020 aveva lanciato i Reels per competere con TikTok. A tal proposito, secondo un sondaggio recente, quasi il 30% degli americani sarebbe disposto a spostarsi su Reels in caso di un ban definitivo di TikTok. Anche gli inserzionisti sembrano preferire Instagram. Infatti il 56% delle aziende sceglie di investire sui Reels rispetto ad altre piattaforme. Edits si presenta quindi come una mossa strategica per rafforzare il mondo di Meta. Ma soprattutto per attrarre utenti e aziende in cerca di alternative nel mercato dei video brevi.