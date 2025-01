Oggi tutti noi possiamo comunicare in pochi secondi con un amico che magari si trova dall’altra parte del mondo. Lo facciamo attraverso piattaforme di messaggistica, per questo si sta puntando a sviluppare ed aggiornare le loro funzionalità. Ormai le aziende che se ne occupano stanno mirando sempre più ad avere l’utente che utilizza la piattaforma più soddisfatto possibile. E’ quello che sta facendo il colosso Meta con WhatsApp.

WhatsApp è la piattaforma che con il tempo sarà completamente rivoluzionata

WhatsApp, ugual modo anche altre piattaforme di Meta, sta sviluppando nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’aggiornamento beta 2.25.1.27 destinato ad Android, sta dichiarando nuovi dettagli su un widget dedicato a Meta Ai. Attualmente questa versione è in distribuzione tramite il Google Play Beta Program, questo widget inoltra garantisce un accesso e utilizzo più semplice alle funzionalità dell’app. Con l’aggiornamento 2.25.1.24 la piattaforma di messaggistica WhatsApp ha introdotto uno schema completamente dedicato alle chat Ai e lo possiamo trovare nel menù di navigazione di quest’ultima. Questo rappresenta un importante passo per avere integrati molteplici strumenti avanzati. Adesso l’app attraverso questo nuovo widget in fase di sviluppo sta portando l’interazione direttamente sulla schermata principale.

Il Widget permetterà di usare facilmente Meta Ai per iniziare conversazioni, fare domande o modificare e elaborare immagini. Si potrà anche scattare foto e inviarle a Meta Ai per fare modifiche, analisi, ecc.. anche in maniera diretta. L’obbiettivo del widget è avere una semplificazione dell’utilizzo di strumenti Ai. Infatti gli utenti che usano molto Meta Ai potranno risparmiare molto tempo per aprire e navigare nell’app stessa. Quest’ultima integrazione sarà un vero e proprio miglioramento per chi usa WhatsApp non solo per comunicare, ma per sfruttare l’Ai anche per ambiti professionali e personali. Il widget sarà disponibile solo chi ha già un accesso alle chat Ai, funzionalità limitata solo per alcuni paesi e account specifici.