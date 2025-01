Il noto colosso della tecnologia sta lavorando senza sosta per poter integrare il proprio modello di intelligenza artificiale all’interno dei servizi offerti alla community, l’ultimo passo in avanti fatto da Google consiste nello specifico nell’integrazione di Gemini all’interno della propria suite di lavoro definita Workspace, Le varie applicazioni come Gmail, Keep, Foto e altre stanno ricevendo le finalità di Gemini senza la necessità di utilizzare gli add on.

Nel farlo Google però non sta tralasciando davvero nulla, l’azienda ha infatti tenuto fortemente in considerazione il concetto legato all’affidabilità delle fonti alle quali il suo software di intelligenza artificiale fa riferimento, è dunque che una partnership con The Associated Press, che consentirà passi avanti nella precisione, nell’accuratezza e nell’attualità delle risposte fornite.

Tutto migliora però con un ma

Google dunque si sta impegnando per offrire il massimo dell’accuratezza possibile alle fonti dalle quali i propri sistemi si riforniscono, queste ultime rappresentano infatti un dettaglio davvero importante nel fornire risposte o riferimenti durante una ricerca, il tutto all’interno del processo di integrazione di Gemini nei propri programmi più utilizzati, ciò ovviamente rappresenta un passo in avanti decisamente positivo ma nasconde anche un altro lato della medaglia decisamente meno edificante, queste funzionalità sono infatti incluse nei piani di abbonamento Enterprise e Business i quali vedranno l’arrivo di aumenti di prezzo mensili da dover pagare proprio a causa dell’introduzione di queste nuove funzionalità, queste ultime d’altro canto stanno consentendo una maggiore democraticizzazione dell’IA, passo che per Google risulta davvero di primaria importanza.

Dunque, i prezzi mensili sia su base mensile che su base annuale aumenteranno anche in Italia di una certa aliquota per controbilanciare l’investimento fatto da Google, non si sa bene quando tutte queste funzionalità saranno disponibili per tutti gli utenti, ma ciò che è certo e che il 2025 sarà un anno all’insegna delle novità legate all’intelligenza artificiale che piano piano diventerà una realtà costante.