Xiaomi muove definitivamente i primi passi per la prima evoluzione importante di HyperOS 2.0. In Cina, infatti, è stato avviato il rollout della HyperOS 2.1 beta per la serie Xiaomi 13, un aggiornamento ancora possibilmente molto acerbo e che per questo è riservato a pochi utenti, selezionati ed esperti.

Ad ogni modo, HyperOS 2.1 beta al momento è disponibile per soli 3 dispositivi:

Xiaomi 13: OS2.0.100.0.VMCCNXM

Xiaomi 13 Pro: OS2.0.100.0.VMBCNXM

Xiaomi 13 Ultra: OS2.0.100.0.VMACNXM.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

Animazioni di sistema migliore gesture line: la linea dei comandi gestuali segue adesso la finestra dell’applicazione durante l’apertura o la chiusura animazioni simultanee: si possono aprire o chiudere rapidamente più app e vengono mostrate animazioni sincronizzate

Sistema gestione degli appunti: introdotta la possibilità di cancellare gli appunti con un clic logica dell’icona Bluetooth: migliorato il modo in cui l’icona del Bluetooth viene mostrata nella barra di stato

Finestre libere aggiunto un prompt “video beauty”

Desktop aggiunto il supporto per il layout 4×6

Centro di controllo aggiunta una sezione per regolare la luminosità della torcia, per una regolazione più precisa aggiunta notifiche per segnalare l’utilizzo della torcia



Ecco ulteriori dettagli