Portare sul mercato nuovi veicoli che si contraddistinguono grazie ad una serie di caratteristiche che li rendono unici non è certamente obiettivo di un singolo costruttore. Si parla sempre di più di modelli con prestazioni e autonomia ottimizzate che puntano ad offrire all’utente un’esperienza di guida ottimale. Il nuovo obiettivo della casa automobilistica Honda sempre essere quello di portare il suo marchio Type R nell’era della mobilità sostenibile.

Un obiettivo che pone il costruttore giapponese verso un ampliamento delle attuali strategie, includendo anche una versione elettrica della Honda Civic Type R. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo probabile progetto futuro.

Honda Civic Type R: al lavoro su una versione elettrica?

Elettrificare alcuni modelli iconici sembra essere ormai una strategie comune a diverse case automobilistiche che vogliono stare al passo con i tempi. Non una strategia casuale ma, dunque, una necessità per poter rispondere alle esigenze del mercato che punta ad una mobilità sempre più sostenibile.

Se da un lato la casa automobilistica giapponese Honda sta valutando come portare il suo marchio Type R nell’elettrico, dall’altra le difficoltà per realizzare tale progetto potrebbero essere davvero tante. Ad esprimere i dubbi e perplessità in merito è il responsabile dello sviluppo dei veicoli elettrici, Toshihiro Akiwa.

Non a caso, infatti, secondo Toshihiro Akiwa la strada da percorrere potrebbe essere ricca di difficoltà. In seguito all’annuncio del marchio di portare la sua Civic Type R nell’elettrico, risalente a due anni fa, non ci sono più state informazioni in merito. Quel che sappiamo è che il costruttore non ha abbandonato definitivamente il progetto ma le difficoltà sono diverse.

Honda ce la sta mettendo tutta ma non sappiamo se in futuro avremo modo di vedere con i nostri occhi il progetto effettivamente realizzato. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.