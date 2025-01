La casa automobilistica Nissan continua a lavorare al fine di portare sul mercato modelli innovativi al fine di ampliare la propria gamma di veicoli. Una strategia mirata che, senza alcun dubbio, punta a conquistare un maggior numero di utenti su più mercati. Attualmente, il marchio automobilistico francese sta lavorando su una nuova versione elettrica della Nissan Micra.

Non dimentichiamo che proprio la Renault 5 ha vinto il Car of the Year 2025, un risultato del tutto importante che mira a confermare i buoni propositi del marchio. Al tempo stesso, le strategie di Nissan puntano a portare sul mercato nuovi modelli prestazionali. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sulla nuova Micra.

Nissan Micra: al lavoro su una versione elettrica

Il nuovo modello su cui il costruttore automobilistico sta lavorando dovrebbe debuttare tra non molto. Non a caso, la Nissan Micra si contraddistingue da sempre per essere un modello dalle dimensioni ottimali anche per muoversi in città.

Secondo quanto diffuso, sarà uno dei cinque modelli completamente elettrici che il costruttore prevede di lanciare in Europa entro il 2026, insieme alla nuova Leaf e alla Juke. Alcune immagini diffuse di recente, ci mostrano che la nuova Micra potrebbe contraddistinguersi grazie a linee più morbide rispetto alla Renault 5. Inoltre, la presenza di fari con una firma luminosa circolare dovrebbe essere un altro elemento che contribuirebbe a caratterizzarne il design.

Inoltre, Auto Express ha deciso di realizzare un render che tenta di rappresentare alcune forme della nuova Micra. Viene dunque immaginata un’auto con un look molto simile a quello dei teaser diffusi in passato e del concept.

Per quanto riguarda, invece, la meccanica, non possiamo escludere che la nuova Micra abbia elementi in comune con la Renault 5. Quest’ultima attualmente viene offerta con motore elettrico da 150 CV abbinato ad una batteria da 52 kWh o con un motore da 120 CV con accumulatore con una capacità di 40 kWh.

Non dimentichiamo che la nuova Nissan Micra sarà costruita dal Gruppo Renault con la sua divisione dedicata ai veicoli elettrici, Ampere, nello stabilimento di Douai.