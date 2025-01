Microsoft ha finalmente ascoltato tutte le più grandi e significative richieste degli utenti: prossimamente sarà possibile visualizzare la percentuale di batteria del proprio PC direttamente sulla barra delle applicazioni di Windows 11. Si tratta di una funzione che diamo quasi per scontato, visto che è presente da tempo in quasi tutti gli altri sistemi operativi moderni. Ecco perché è stata a lungo una delle più richieste dalla community Windows.

Ecco ciò che sappiamo relativamente alla novità targata Windows

La novità è stata scovata nell’ultima build di anteprima del sistema operativo, dove Microsoft ha aggiunto l’attesa opzione per mostrare la percentuale di batteria accanto all’icona presente nell’area di notifica della barra delle applicazioni. Attualmente, la nuova opzione è nascosta e richiede l’utilizzo di uno strumento di terze parti chiamato ViveTool per essere attivata. Ad ogni modo, però, è probabile che la funzione venga presto resa disponibile ufficialmente per gli Insider e, successivamente, per tutti gli utenti di Windows 11.

La possibilità di visualizzare la percentuale di batteria sulla barra delle applicazioni è una piccola ma significativa aggiunta che migliora l’esperienza utente complessiva. Allo stato attuale bisognava passare il mouse sopra l’icona della batteria per visualizzare la percentuale rimanente, ma finalmente gli utenti potranno ora avere un’indicazione chiara e immediata dello stato di carica.

Windows 11 si allinea finalmente alla concorrenza, poiché sistemi operativi come macOS, iPadOS, iOS e Android offrono già questa funzionalità da tempo. L’assenza di questa opzione in Windows è stata a lungo un punto debole del sistema operativo, soprattutto per gli utenti che sono abituati ad avere un feedback immediato sullo stato della batteria del proprio dispositivo.

Ma a fianco di piccole, ma indispensabili, modifiche, Microsoft sta introducendo novità ancora più sostanziose, come ad esempio tutte quelle basate sull’intelligenza artificiale. Come è stato riportato nelle ultime ore, poi, la funziona di ricerca AI è stata rilasciata nella prima build e pubblicata nelle scorse ore per gli Insider. Una novità davvero importante nel mondo Windows.