Il mondo dei social network, come sappiamo vive ormai da parecchi anni, un vero e proprio monopolio instaurato da Meta, L’azienda infatti, grazie alle proprie piattaforme come Instagram o Facebook e WhatsApp, domina il mercato delle piattaforme social senza nessun tipo di contrasto, una delle poche aziende concorrenti ha recentemente tra l’altro subito un duro colpo, parliamo di TikTok che è stato completamente bloccato negli Stati Uniti d’America.

Arriva un’alternativa

In futuro però, gli utenti potranno presto contare su una possibile alternativa a Instagram che sarà libera da tutte le influenze legate all’algoritmo presente nel noto social dedicato alle foto, tale possibilità arriva dalla nota azienda Bluesky, quest’ultima è famosa per la creazione di una piattaforma alternativa Twitter dopo la sua acquisizione da parte di Elon Musk, l’azienda sta lavorando ad un social dal titolo Flashes sviluppato da Sebastian Vogelsang utilizzando l’AT Protocol di Bluesky, che consente la creazione di app indipendenti ma interoperabili.

Nello specifico, questo nuovo social sarà dedicato in modo molto concentrato alle fotografie e ai video, si potranno infatti condividere contenuti visivi anche multipli per un massimo di quattro foto e di un video di un minuto, ciò che però potrebbe fare molto piacere agli utenti sarà per l’appunto l’assenza di un algoritmo che influenza ciò che visualizziamo all’interno del social, come se non bastasse mancheranno anche i contenuti generati dall’intelligenza artificiale che invece possiamo vedere all’interno di Instagram, il tutto sarà fruibile sia dal nuovo social che da quello principale dell’azienda grazie appunto al protocollo condiviso tra i due.

Ovviamente si tratta di un passo decisamente importante e forse anche un po’ azzardato che però mira ad offrire qualcosa di alternativo alla solita piattaforma che ormai da tempo domina tutto il mercato dei social network, non si sa bene quando questo nuovo social arriverà ufficialmente per tutti gli utenti, però, i lavori sono in corso e procedono giorno dopo giorno.