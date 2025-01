Le auto più sicure del 2024: i modelli che brillano nei test Euro NCAP

Quali sono le auto più sicure del 2024? Euro NCAP ha finalmente svelato i Best in Class. Dalla Mercedes Classe E alla Zeekr X, ecco i modelli che si sono distinti nei test di sicurezza più rigorosi. Con valutazioni eccellenti in tutte le aree, queste vetture sono il punto di riferimento per chi cerca il massimo in termini di sicurezza.

Mercedes Classe E: la regina della sicurezza

Il titolo assoluto di Best in Class 2024 è andato alla Mercedes Classe E. L’auto tedesca ha raggiunto punteggi eccezionali in ogni categoria studiata, andando dal 92% per gli occupanti adulti al 90% per i bambini. Ottimo anche il punteggio dell’84% per gli utenti vulnerabili. Questi numeri testimoniano il livello di eccellenza raggiunto dal marchio tedesco. Mercedes ha dimostrato che sicurezza e tecnologia possono coesistere perfettamente. Perché quest’auto ha ottenuto tali risultati? Il segreto sta in un progetto che combina strutture all’avanguardia con i più avanzati sistemi di prevenzione degli incidenti. La Classe E non solo protegge in caso di impatto, ma è progettata per prevenirlo.

Small SUV ed auto elettriche: il dominio della Zeekr X

Il segmento degli Small SUV ha dominato le classifiche di quest’anno. Tra le 44 auto testate, ben 20 appartenevano a questa categoria. La Zeekr X si è imposta come la migliore. Ha battuto modelli prestigiosi come Toyota C-HR, Volvo EX30 e Porsche Macan. Con un 91% per gli occupanti adulti, 90% per i bambini e 83% nei sistemi di assistenza, ha confermato la crescente competitività dei marchi cinesi.

Anche nella categoria Pure Electric, la Zeekr X ha conquistato il primo posto. Questo dimostra come il futuro della sicurezza sia sempre più legato all’innovazione tra le auto elettriche. Perché scegliere un SUV elettrico come questo? Per unire tecnologia, sostenibilità e sicurezza senza compromessi. Tra le altre categorie spiccano la Mazda CX-80, miglior Large SUV, e la Volkswagen Passat/Skoda Superb, migliori Large Family Cars. Il Maxus eTerron 9, primo pick-up elettrico testato, ha ottenuto 5 stelle e punteggi eccellenti in ogni area. La classifica Euro NCAP 2024 sottolinea una verità importante: sicurezza, innovazione e sostenibilità viaggiano insieme verso il futuro dell’automobile.