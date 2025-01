Negli ultimi anni il mondo dei videogiochi ha visto una crescita esponenziale per quanto riguarda la parte legata ai pc, il gaming su questa piattaforma ha infatti goduto di una crescita significativa che ha portato per la prima volta ad un sorpasso inaspettato e sorprendente, i pc hanno superato le console in termini di vendite di giochi nel 2024.

I dati del 2024

Nello specifico, secondo una ricerca sugli investimenti portata avanti da Epyllon, il pc rappresenta ora il 53% delle vendite nel settore contro il 47% rappresentato dalle console, tutto ciò non è nient’altro che un indice di tendenza che si è modificata per quanto riguarda i gusti dei giocatori, il tutto probabilmente è stato sospinto dall’invecchiamento delle attuali generazioni di console e dall’ascesa dei giochi multipiattaforma.

Nello specifico, il rapporto pubblicato online evidenzia come il mercato delle console abbia smesso di crescere dal 2021, nello specifico vent’anni fa la quota di mercato del pc nel contenuto non mobile era del 29%, oggi è di circa il 53%, il pc ha registrato una crescita di oltre il 20%, la tendenza negativa per le console e invece legata all’invecchiamento delle attuali generazioni, queste ultime sono sul mercato dal 2020 e nonostante il lancio di una versione pro di PlayStation, l’interesse sembra continuamente in fase di calo.

Il 2024 dunque è stato un anno cruciale per il successo del pc gaming, titoli del calibro di Baldur’s Gate 3, Helldivers 2, Microsoft flight Simulator, Palworld e Diablo 4, hanno riscosso un successo sulla piattaforma davvero importante che ha stimolato la crescita del mondo pc che offre molteplici vantaggi, una libreria di giochi molto più ampia, una maggiore e migliore retrocompatibilità e la possibilità di eseguire svariati task durante il gioco.

la tendenza dunque sta cambiando il mercato pc sta godendo di un’espansione davvero senza precedenti, non rimane che attendere il 2025 per capire se troveremo un riscontro coerente o se si tratterà di un caso isolato.