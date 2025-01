TIM sfida Iliad e Vodafone nel 2025 con 3 Power da 300 GB in 5G

TIM ha presentato tre nuove offerte della linea Power, pensate per chi arriva da Iliad o da gestori virtuali. Queste promozioni combinano grandi quantità di giga con prezzi competitivi, offrendo il primo mese gratuito per ogni opzione.

Le tre offerte TIM Power

Ecco i dettagli delle proposte che stanno mettendo gli utenti in condizione di pensare. Qualcuno vuole lasciare il suo gestore, qualcun altro vuole rientrare subito. Ecco a che condizioni:

Power Special : include 300 GB in 5G , minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al costo di 9,99 € al mese ;

: include , verso tutti e al costo di ; Power Iron : propone 150 GB in 4G , sempre con minuti illimitati e 200 SMS , a soli 6,99 € al mese ;

: propone , sempre con e , a soli ; Power Supreme Easy: offre 200 GB in 4G, mantenendo minuti illimitati e 200 SMS, a 7,99 € al mese.

Tutte e tre le offerte sono disponibili esclusivamente per chi effettua la portabilità da Iliad o dagli operatori virtuali.

Primo mese gratuito e navigazione veloce

Un punto di forza di queste promozioni è il primo mese gratuito, che consente di iniziare a usare l’offerta senza costi iniziali. Inoltre, la Power Special permette di accedere alla rete 5G di TIM, garantendo velocità e prestazioni ottimali per chi desidera il massimo dalla propria connessione.

È chiaro che la scelta dipende dalle esigenze di ogni utente. Chi opta per la Power Special, deve saper che è ideale per chi cerca la massima velocità e il maggior numero di giga. La Power Iron è perfetta invece per chi desidera un’offerta economica ma con una quantità di dati comunque elevata. Per terminare, la Power Supreme Easy rappresenta un buon compromesso tra giga disponibili e prezzo.

Con queste nuove promozioni, TIM punta a catturare l’attenzione di chi è insoddisfatto del proprio operatore, offrendo tariffe chiare e competitive. Le tre offerte Power combinano grandi quantità di dati, navigazione veloce e un prezzo vantaggioso, rendendole una scelta interessante per chi cerca un nuovo piano telefonico.