CoopVoce: il prezzo della EVO 20 è fuori di testa, sceglila subito

CoopVoce, uno dei principali operatori virtuali in Italia, ha lanciato una nuova promozione chiamata EVO 20, pensata per chi cerca un piano conveniente e bilanciato. Questa offerta punta a conquistare gli utenti interessati a una tariffa con un numero contenuto di giga, ma con un prezzo decisamente competitivo.

Cosa offre EVO 20 di CoopVoce: ecco minuti, SMS e giga

L’offerta EVO 20 include contenuti che farebbero gola a tutti, ma senza esagerare. All’interno delle sue offerte ci sono stati di certo più giga, ma ora è il momento di accontentare chi non ha grosse esigenze:

Minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili;

verso tutti i numeri fissi e mobili; 1000 SMS al mese;

al mese; 20 GB di traffico dati in 4G ogni mese.

L’offerta in questione che CoopVoce mette a disposizione sul sito ufficiale ha un prezzo davvero basso: solo 4,99 € mensili. Bisogna anche ricordare che dura per sempre, senza rimodulazioni che possano modificare il costo nel tempo.

Attivazione gratuita fino al 5 febbraio 2024 sul sito di CoopVoce

Un altro punto forte di EVO 20 è la gratuità dell’attivazione per tutti coloro che scelgono di aderire entro il 5 febbraio 2024. Questo vantaggio elimina ulteriori costi iniziali, rendendo la promozione ancora più accessibile.

Questa offerta è ideale per chi utilizza lo smartphone in modo moderato, ma vuole comunque godere di minuti illimitati e una discreta quantità di giga. Con 20 GB al mese, è possibile navigare, utilizzare i social o inviare e-mail senza preoccupazioni. Inoltre, i 1000 SMS inclusi rappresentano un valore aggiunto per chi preferisce ancora inviare messaggi tradizionali.

CoopVoce si conferma un’alternativa solida per chi cerca trasparenza e risparmio. La EVO 20 non solo offre un prezzo competitivo, ma garantisce anche un servizio di qualità, grazie alla rete TIM su cui si appoggia.

Chiunque dovesse essere dunque pronto a cambiare gestore senza desiderare troppi contenuti, può scegliere CoopVoce. Le offerte sono sempre indice di grande serietà ma soprattutto qualità assoluta.