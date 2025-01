TIM, offerte TOP nel 2025: ecco le 3 Power fino a 300 GB in 5G

Le offerte di un gestore come TIM non possono mai passare in secondo piano alla luce della grande qualità di cui dispone. L’azienda italiana è tornata in gioco con offerte clamorose che rassomigliano sempre di più quelle dei gestori virtuali per via dei prezzi molto bassi. È proprio per questo motivo che molti utenti stanno valutando un rientro, in quanto mai prima d’ora TIM aveva avuto prezzi così bassi per le sue offerte migliori.

TIM ha lanciato tre nuove offerte mobili pensate per chi cerca tanti giga e un pacchetto completo a prezzi competitivi. Le promozioni Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy offrono servizi completi con il primo mese gratuito e nessun costo nascosto.

Scegli la nuova Power Special da 300 giga al mese con il 5G

Power Special è l’offerta più completa, con un pacchetto pensato per chi vuole navigare alla massima velocità:

300 GB di traffico dati in 5G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; Prezzo di 9,99 € al mese ;

; Primo mese gratis.

Con la nuova Power Iron ecco 150 GB in 4G a 6,99 €

Power Iron è l’offerta più economica, ideale per chi vuole risparmiare senza rinunciare a minuti e dati:

150 GB di traffico dati in 4G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati ;

; 200 SMS ;

; Prezzo mensile di 6,99 € ;

; Primo mese gratuito.

Termina tutto con la Power Supreme Easy, promo da 200 GB in 4G a 7,99 €

La Power Supreme Easy rappresenta un perfetto equilibrio tra prezzo e quantità di giga:

200 GB in 4G ;

in ; Minuti illimitati ;

; 200 SMS inclusi;

inclusi; Prezzo di 7,99 € al mese ;

; Primo mese gratuito.

Chi può attivare le offerte TIM Power

Queste promozioni sono riservate esclusivamente a chi passa a TIM da Iliad o operatori virtuali come ho. Mobile, CoopVoce e PosteMobile.

Con la rete TIM, tra le più veloci e affidabili d’Italia, e il primo mese gratis, queste offerte rappresentano una soluzione interessante per chi desidera un pacchetto completo con tanti giga, chiamate e messaggi senza limiti.