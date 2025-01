WhatsApp: spiare, recuperare messaggi ed essere invisibili con 3 funzioni

Gli ultimi anni hanno insegnato che WhatsApp è sempre in cima alla lista delle applicazioni che riportano più cambiamenti durante l’anno. Oltre a questi però ci sono opzioni aggiuntive che si possono ottenere solo con applicazioni di terze parti, spesso disponibili nel formato APK al di fuori del Play Store.

Unseen, l’app per leggere i messaggi senza risultare online su WhatsApp

Unseen è un’app gratuita che consente di leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp senza mai dover aprire l’app principale. Questo significa che l’ultimo accesso non viene aggiornato e non si risulta mai online, nemmeno per pochi secondi. La sua utilità è evidente: garantisce discrezione totale per chi vuole tenere sotto controllo i messaggi ricevuti senza farsi notare.

Whats Tracker: monitorare gli accessi altrui su WhatsApp è semplicissimo

Con Whats Tracker gli utenti possono tenere traccia degli orari di accesso e uscita di tutti i numeri di telefono che scelgono di seguire su WhatsApp. Dopo l’installazione, l’app permette di selezionare i contatti da monitorare e genera report giornalieri dettagliati sui loro movimenti. Pur non consentendo di accedere alle conversazioni private, questa funzione può essere interessante per chi vuole analizzare abitudini o orari di attività su WhatsApp.

L’app WAMR è perfetta per recuperare messaggi eliminati

Vedere la frase in chat “Questo messaggio è stato eliminato” è certamente molto frustrante. Usano però l’app WAMR, è possibile recuperare tutti i messaggi che vengono eliminati dopo l’installazione dell’app. Questa funzionalità funziona anche con altri tipi di contenuti, come immagini o video, ma solo se cancellati dopo che l’app è stata attivata.

Non c’è nessun problema nello scaricare applicazioni di questo genere in quanto sono legali e non si incorre in nessun tipo di sanzione. È chiaro che la discrezione degli utenti è sacrosanta così come la privacy, ma con questi piccoli trucchetti non si va ad invadere la sfera personale di nessuno. Tutte e tre le applicazioni sono scaricabili in formato apk.