La casa automobilistica Skoda dà il via alle prevendite della sua nuova Skoda Enyaq. Un annuncio che non può che attirare l’attenzione degli utenti che stavano attendendo questo importante momento. Non dimentichiamo che il costruttore ceco, solamente alcuni giorni fa ha presentato il restyling effettuato su questo modello.

I principali cambiamenti apportati dal team di esperti del marchio riguardano l’aspetto del veicolo. Non a caso, infatti, vengono introdotti dettagli del design Modern Solid già introdotto con la Elroq. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli il merito alle versioni Suv e Coupé.

Skoda Enyaq: al via le prevendite del restyling

Portare sul mercato nuovi modelli al fine di conquistare nuovi utenti. Una strategia comune adottata anche dalla casa automobilistica ceca che nei giorni scorsi ha deciso di presentare il restyling della sua Enyaq. A soli pochi giorni dall’evento viene dato il via alle prevendite.

Due allestimenti e tre motorizzazioni disponibili. Per quanto riguarda i prezzi, sappiamo che la nuova Enyaq ha un listino di partenza da 42.650 euro per la versione Suv e da 45.400 euro per la versione Coupé.

Non possono certamente passare inosservate le specifiche tecniche delle versioni proposte da Skoda. I Suv elettrici vengono proposti nelle varianti 60 con motore posteriore da 204 CV e batteria da 63 kWh con un’autonomia di 408 km (419 per la coupé); 85, con motore da 285 CV e batteria da 82 kWh con autonomia di 545 km e 559 per la versione Coupé. Infine, 85x, con potenza di 285 CV e un’autonomia di 514 km (526 km per la Coupé).

Ricordiamo che il restyling effettuato sulla Skoda ha consentito di dotate i modelli di guida assistita di livello 2 di serie. Non mancano cruise control adattivo con funzione stop & go nel traffico e mantenimento della traiettoria.

Come anticipato, la nuova Enyaq ha un listino che parte da 42.650 euro per la versione Suv e da 45.400 euro per la Coupé. Secondo quanto diffuso finora, sembrerebbe che per le consegne bisognerà attendere aprile 2025.