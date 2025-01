Con iPhone 15 potenza e calore non sempre vanno in parallelo. Le segnalazioni di surriscaldamento, soprattutto sotto stress, hanno messo in luce i limiti degli attuali sistemi di dissipazione del calore negli smartphone della mela, ma Apple sembra aver recepito il messaggio e, stando alle ultime indiscrezioni, l’iPhone 17 potrebbe introdurre una novità importante: il raffreddamento a camera di vapore.

Ecco ciò che sappiamo

Questa tecnologia, promette di gestire in modo più efficiente il calore generato dai componenti interni, in particolare dal processore. Su smartphone è normalmente come un piccolo circuito chiuso in cui un liquido evapora a contatto con la fonte di calore, si diffonde come vapore all’interno della camera e poi si condensa, dissipando l’energia termica. Un sistema ingegnoso e silenzioso, che potrebbe garantire anche all’iPhone 17 un notevole boost di prestazioni.

Ad ogni modo, con un raffreddamento più efficiente, il processore potrebbe infatti lavorare a pieno regime più a lungo, senza incorrere in rallentamenti dovuti al surriscaldamento. Questo si tradurrebbe in una maggiore fluidità e reattività, soprattutto durante l’utilizzo di applicazioni impegnative o giochi di ultima generazione.

C’è da dire che i vantaggi non finiscono qui: una migliore gestione del calore potrebbe anche prolungare l’autonomia della batteria, riducendo gli sprechi energetici. E non dimentichiamo il comfort. Dunque addio alle sensazioni di calore eccessivo quando si tiene lo smartphone in mano per lungo tempo.

Gli spifferi sull’adozione di questa tecnologia si susseguono da tempo. Già nel 2021 si parlava di test da parte di Apple, e nell’agosto 2024 l’analista Ming-Chi Kuo aveva previsto l’arrivo delle camere di vapore sull’iPhone 17 Pro Max. Ora, secondo un nuovo report di Fast Technology, la novità potrebbe estendersi a tutta la gamma iPhone 17, inclusi i modelli base.

Se queste indiscrezioni venissero confermate, l’iPhone 17 potrebbe segnare un importante passo avanti in termini di prestazioni e affidabilità. Naturalmente sarà interessante vedere la soluzione che Apple adotterà e quali migliorie intende introdurre. Parliamo comunque di un’evoluzione che, in un mercato sempre più competitivo, potrebbe fare la differenza e riavvicinare ancora più utenti nel settore degli smartphone premium. Un grande step successivo targato iPhone.