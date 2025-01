eufyCam S3 Pro e HomeBase S380: la RECENSIONE del kit di videosorveglianza da compare

Numerose persone si chiedono quale sia il miglior sistema di videosorveglianza da acquistare e proprio per questo ne abbiamo testati tanti. Queste domande ce le siamo poste anche noi e per arrivare ad un punto abbiamo messo le mani su più telecamere con rispettive risorse che facevano parte del kit. Oggi è toccato ad uno dei brand più importanti e presi in considerazione nell’ambito, ovvero eufy.

Abbiamo avuto la fortuna di poter effettuare dei test approfonditi sul kit di sorveglianza eufyCam S3 Pro, questo il nome delle due telecamere che ci sono state fornite comprese di HomeBase 380. Si tratta di un sistema di sicurezza molto avanzato che garantisce a chi lo acquista delle prestazioni eccezionali e una protezione continua. Oltre a questo, non ci sono costi mensili e, nell’utilizzo, il kit si è rivelato una soluzione perfetta per avere il controllo personalizzato della propria abitazione e magari anche del giardino e delle aree antistanti o retrostanti. Proprio per questa ragione siamo stati in grado di realizzare una recensione completa.

Design e installazione semplificata

Ciò che consente alle telecamere eufyCam S3 Pro di distinguersi è sicuramente la loro estetica. Le videocamere in questione sono formate da una scocca minimal che riesce a fondere insieme modernità ed eleganza, per un design molto ricercato e pulito. Non c’è problema di adattamento: ovunque vengano installate, sembrano far parte dell’ambiente in maniera ineccepibile. I materiali ovviamente sono di alta qualità e non c’è problema per acqua e polvere in quanto sono dotate della certificazione IP67.

Abbiamo trovato il processo di installazione davvero semplice. Ci abbiamo impiegato veramente poco per montarle, essendo tutto molto intuitivo soprattutto grazie alle istruzioni presenti all’interno dell’applicazione ufficiale eufy Security. La procedura guidata ci ha permesso di collegare le telecamere e la HomeBase S380 senza intoppi, consentendoci di avere il sistema operativo in meno di 30 minuti. La presenza di supporti per il montaggio a parete e a soffitto facilita ulteriormente l’installazione in diverse configurazioni.

Qualità video 4K con MaxColor Vision

Stupisce particolarmente la tecnologia denominata MaxColor Vision. Questa è integrata nel 4K Ultra HD delle videocamere di eufy, le quali dunque supportano una risoluzione davvero eccezionale. Abbiamo effettuato delle prove e si nota chiaramente come i dettagli siano incredibili, basta solo visualizzare il tutto anche dall’applicazione ufficiale. Pure i momenti più bui diventano illuminati e pieni di colori, senza nessun tipo di problema e con una resa cromatica realistica.

Il sensore di immagine 1/1.8” e l’obiettivo F1.0 consentono alla telecamera di catturare più luce, garantendo una visione chiara e dettagliata anche nelle condizioni di illuminazione più critiche. Abbiamo notato che anche senza il supporto di un faretto, la visione notturna restava chiara e a colori, un vantaggio notevole rispetto ad altre telecamere della stessa categoria.

Alimentazione solare con SolarPlus 2.0

Un altro grande punto a favore è certamente l’autonomia dovuta ad un sistema di alimentazione molto particolare: il SolarPlus™ 2.0. Questo offre alle telecamere la possibilità di funzionare con un’ora di luce solare al giorno. Bisogna ricordare infatti che tutte le videocamere di questo tipo hanno a bordo un pannello solare che immagazzina la luce durante il giorno trasformandola in alimentazione.

I nostri test hanno condotto a risultati davvero eccezionali, provando le telecamere anche in caso di scarsa luminosità. Non c’è problema poi nel tenere la carica anche quando non c’è sole ma solo nuvole e luce in diretta. Il merito va attribuito alla potente batteria interna della capienza di ben 13.000 mAh. Non c’è problema nel tenere attiva una telecamera per settimane senza esporla alla luce del sole.

Rilevamento radar avanzato e riduzione dei falsi allarmi

Il fiore all’occhiello, in termini di sicurezza, delle eufyCam S3 Pro, è certamente il sistema di rilevamento. Questo viene detto “a doppio movimento” e si serve di un sensore radar d di un sensore PIR (infrarossi passivi). Non abbiamo rilevato alcun tipo di falso allarme grazie a questa tecnologia, la quale consente di rilevare il movimento di una persona senza problemi.

Abbiamo testato il sistema in un ambiente con presenza di piante e animali domestici, e le notifiche sono state sempre precise e limitate agli eventi realmente rilevanti, come il passaggio di persone.

Archiviazione locale senza costi mensili

Uno dei maggiori vantaggi di questo kit è l’archiviazione locale garantita dalla HomeBase S380. In ogni videocamera c’è una memoria da 16GB integrata. Questa può, all’occorrenza, essere estesa fino ad un massimo di 16TB. In questo caso basterà un hard disk esterno ed il gioco sarà fatto.

Optando per una soluzione di questo genere, non ci sarà bisogno di effettuare un abbonamento al cloud e dunque si abbatteranno i costi sul lungo periodo.

Intelligenza artificiale avanzata

La HomeBase S380 integra un processore AI avanzato chiamato BionicMind™ AI, che migliora la capacità di riconoscere volti e distinguere eventi rilevanti. Ci ha sorpreso particolarmente proprio il riconoscimento del volto. Il sistema è stato in grado di identificare senza alcun tipo di problema noi ed altri colleghi o i familiari. In questo modo si evita di far scattare l’allarme quando è attivato.

L’intelligenza artificiale è in grado di apprendere nel tempo, rendendo le notifiche sempre più precise e personalizzate.

Compatibilità con Smart Home

Le eufyCam S3 Pro sono compatibili con i principali assistenti vocali, tra cui Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa. È possibile controllare le telecamere tramite comandi vocali o integrare il sistema in routine di automazione domestica.

Tuttavia, è importante notare che la risoluzione video è limitata a 1080p quando si utilizza Apple HomeKit, mentre il 4K resta disponibile tramite l’app eufy.

Zone di sicurezza personalizzabili e resistenza

Il raggio inquadrato dalle videocamere è davvero ampio ed è per questo motivo che gli utenti possono impostare delle zone di rilevamento personalizzate. Questo significa che, nell’intera inquadratura, si potrà selezionare la porzione dove magari si desidera impostare l’allarme. Noi ad esempio abbiamo disegnato espressamente le aree all’interno dell’inquadratura dove, eventualmente ci fosse stata un’intrusione, avremmo voluto essere avvisati. È proprio in questo modo che si gestisce al meglio la situazione evitando peraltro i falsi allarmi che possono capitare durante la giornata e durante la notte.

Un altro aspetto importante è sicuramente la possibilità di resistere alle condizioni meteo avverse. Le eufyCam S3 Pro sono dotate di certificazione IP67 e pertanto resistono sia all’acqua che a temperature estreme.

Conclusioni e prezzo di vendita

Dopo settimane di test approfonditi, possiamo affermare che il kit di telecamere eufyCam S3 Pro con HomeBase S380 è una soluzione di sicurezza completa e affidabile per chi desidera un controllo avanzato senza costi mensili. La qualità video 4K UHD, l’alimentazione solare integrata e il rilevamento radar avanzato rendono questo sistema uno dei più completi attualmente disponibili.

Il kit intero, con due videocamere e la HomeBase compresa, costa sul sito ufficiale 649€ con due anni di garanzia inclusi.

Punti di forza:

Qualità video 4K UHD con tecnologia MaxColor Vision™ ;

con tecnologia ; Archiviazione locale fino a 16TB senza canoni mensili;

fino a senza canoni mensili; Alimentazione solare con sistema SolarPlus™ 2.0 ;

; Rilevamento radar con riduzione dei falsi allarmi fino al 99% ;

; Compatibilità con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant.

Per chi cerca un sistema di videosorveglianza sicuro, pratico e senza costi ricorrenti, eufyCam S3 Pro rappresenta una scelta eccellente, giustificando pienamente il prezzo di 649€ per il kit completo con due telecamere e HomeBase S380.