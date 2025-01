La nuova Skoda Elroq 60 arricchisce l’offerta del SUV elettrico del marchio. Il motore elettrico da 150 kW ha poi un’accelerazione vivace. Il modello passa da 0 a100 km/h in soli 8 secondi. La batteria? Da 63 kWh (59 kWh netti) e assicura un’autonomia fino a 428 km WLTP. La sua durata è quindi perfetta per lunghi viaggi senza ansia da ricarica. Quanto tempo serve però per ricaricarla? Con la corrente continua, bastano 25 minuti per passare dal 10 all’80%. In corrente alternata, invece, si può sfruttare una potenza massima di 11 kW. La velocità della Skoda è limitata elettronicamente a 160 km/h, una scelta che privilegia sicurezza ed efficienza. Compatto ma spazioso, misura 4.488 mm in lunghezza e offre un bagagliaio da 470 litri, ampliabile fino a 1.580 litri. Un equilibrio perfetto tra dimensioni e funzionalità, ideale per famiglie e avventure quotidiane.

Dotazioni e versioni Sportline per la Skoda Elroq

Il comfort e la tecnologia sono punti di forza di questa versione della Skoda. Di serie troviamo un ampio schermo da 13 pollici per il sistema di navigazione. Ci sono poi il climatizzatore bi-zona, i sedili riscaldabili e la ricarica wireless per lo smartphone. Anche la sicurezza non delude. La Skoda include un completo pacchetto di ADAS di Livello 2: dal Cruise Control adattivo al Traffic Jam Assist. E per chi cerca un look più dinamico? La versione Sportline offre dettagli in nero lucido, cerchi da 20 pollici e interni sportivi con finiture esclusive. La taratura specifica delle sospensioni migliora agilità e tenuta, mentre i sedili contenitivi aggiungono un tocco di grinta all’abitacolo.

I prezzi? Skoda Elroq 60 parte da 38.500 euro, mentre la Sportline richiede un investimento di 41.350 euro. La gamma del SUV elettrico Skoda mette a disposizione differenti scelte. L’Elroq 50 da 34.500 euro è perfetto per chi cerca una soluzione conveniente. L’Elroq 85 con batteria da 77 kWh, invece, conquista per potenza e autonomia. Il nuovo Skoda Elroq 60 rappresenta un’opzione equilibrata tra prestazioni, autonomia e prezzo. Un SUV versatile che coniuga insieme tecnologia avanzata e stile raffinato. Una scelta intelligente per chi guarda al futuro.