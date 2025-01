Novità importanti da parte della casa automobilistica Porsche che porta al debutto la Carrera S. Debutto che il costruttore tedesco ha deciso di effettuare dopo appena un anno a mezzo dall’arrivo sul mercato del restyling della Porsche 911.

Non a caso, la nuova Carrera S si contraddistingue grazie ai 30 CV in più e per una dotazione di serie molto più completa. Naturalmente, non sono mancate da parte del costruttore le attenzioni per introdurre importanti novità negli interni. Il prezzo? Si parte da una cifra di 159.447 euro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al questo nuovo modello.

Porsche 911 Carrera S: tutti i dettagli del modello

Portare sul mercato un nuovo modello conferma la volontà del costruttore di conquistare nuovi utenti ma anche portare avanti lo spirito di un brand che è riuscito a diventare un brand storico. Rinnovando la 911 Carrera S, il costruttore automobilistico tedesco ha puntando sull’ottimizzazione della potenza e sul miglioramento dello stile. Non a caso, infatti, il modello viene dotato di motore aggiornato e dotazioni ampliate.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sappiamo che il cuore pulsante della Porsche 911 Carrera S è sempre il sei cilindri biturbo da 3 litri in grado di erogare 480 CV e 530 Nm di coppia. La novità riguarda infatti l’incremento di potenza di 30 CV grazie a nuovi turbocompressori e a un sistema di raffreddamento ottimizzato. La capacità di effettuare uno scatto da 0-100 km/h è pari a soli 3,3 secondi mentre la velocità massima del veicolo è di 308 km/h.

Dando uno sguardo agli interni della 911 Carrera S, non passano inosservati i rivestimenti in pelle dei sedili, del cruscotto e dei pannelli delle portiere. Come accennato in apertura, il modello è già ordinabile in versione Coupé e Cabriolet con prezzi rispettivamente a partire da 159.447 e 173.859 euro. Ancora una volta, dunque, Porsche punta su potenza e stile.