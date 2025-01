LycaMobile, operatore virtuale in forte crescita nel corso degli ultimi anni, ha recentemente lanciato un’offerta a dir poco esagerata, una soluzione che apre a tutti gli effetti le porte del risparmio, e dei giga, a milioni di utenti, essendo comunque attivabile da chiunque in Italia.

La prima cosa da sapere è proprio questa, è una soluzione aperta a tutti, non sono posti limiti di alcun tipo alla sua attivazione, di conseguenza può essere richiesta a prescindere dal vostro operatore di appartenenza e provenienza, mediante pochi semplici passaggi sul sito ufficiale (a questo link). Il costo di attivazione è completamente azzerato, nella fase iniziale l’utente dovrà solamente spendere 5,99 euro, appunto per coprire la prima mensilità, senza costi aggiuntivi per la SIM o la consegna a domicilio (eventualmente è possibile richiedere anche una eSIM).

Lycamobile: l’offerta da battere

Il nome dell’offerta è 5G Portin 599, si tratta di una promozione che prevede appunto un costo fisso mensile di 5,99 euro, con pagamento automatico tramite credito residuo della SIM collegata (senza vincoli o limitazioni particolari, il che significa che potete effettuare portabilità in un qualsiasi momento), con inclusi 150GB di traffico dati alla massima velocità (5G), minuti e SMS illimitati da utilizzare verso chiunque, oltre a 8GB di traffico dati in roaming al mese da usare all’estero.

Il rinnovo è automatico ogni 30 giorni, con una sorpresa: i primi due rinnovi, quindi successivi al pagamento dei 5,99 euro per i primi 30 giorni, sono completamente gratuiti (in altre parole pagherete dal quarto mese). La navigazione, come anticipato, è possibile anche in 5G (salvo avere uno smartphone abilitato e compatibile), con possibilità di attivarla con provenienza da qualsiasi operatore (sia esso Vodafone, TIM, WindTre o qualsiasi altro virtuale).

Tutto questo è possibile solo ed esclusivamente online, e per richiederla dovete collegarvi subito a questo link, dato essere una promozione a tiratura temporale limitata.