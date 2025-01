Dal 9 gennaio 2025, CoopVoce ha riproposto l’offerta Evo 20, disponibile a soli 4,90€ al mese. Questa promo sarà attivabile dai nuovi iscritti con portabilità del numero o dai già clienti. I primi potranno beneficiare dell’ attivazione gratuita, i secondi invece, dovranno pagare una sola tariffa singola e poi basta. La disponibilità di questa offerta è garantita fino al 5 febbraio 2025, salvo modifiche. Essa, già in passato è stata molto apprezzata, in particolare grazie alla pluralità di servizi offerti. Infatti include minuti illimitati verso numeri nazionali, 1000 SMS e 20GB di traffico dati in 4G.

Nuove tecnologie e ampliamento della rete CoopVoce

Per i nuovi clienti, l’attivazione presso i negozi CoopVoce o tramite Self SIM prevede il pagamento del primo mese senza costi aggiuntivi. Anche chi acquista online potrà usufruire di questa agevolazione, accedendo a uno dei pacchetti più competitivi sul mercato. Evo 20 segna così un passo importante per CoopVoce. La società infatti, con questa soluzione, mira a consolidare la propria presenza tra i gestori virtuali di oggi. In particolare grazie alle sue offerte economicamente vantaggiose e flessibili.

L’operatore virtuale, attivo da 17 anni, utilizza la rete TIM in 2G e 4G. Ma dal 2024 ha ampliato il servizio includendo anche Vodafone e, dal 2025, il 5G. Questa evoluzione tecnologica è stata progressivamente implementata per consentire ai nuovi clienti di sfruttare la linea Vodafone per un servizio più efficiente. Ma i servizi offerti non terminano qui. CoopVoce infatti dà anche la possibilità di acquistare le eSIM. Ovvero le schede telefoniche virtuali ideali e comode per chiunque desideri attivare il proprio piano cellulare all’istante. Senza l’ attesa o l’ acquisto di una SIM fisica.

Insomma l’offerta Evo20 è un esempio di come CoopVoce continui a migliorare il rapporto qualità-prezzo. Garantendo trasparenza nei costi e servizi aggiornati. Il recente VoLTE, disponibile dal 2023, ha poi migliorato la qualità delle chiamate. Per chi viaggia in Europa poi, sarà interessante sapere che i piani promozionali includono anche dati in roaming conformi e utilizzabili secondo le normative UE. Un vantaggio altamente competitivo che si aggiunge alla crescente fiducia dei consumatori verso l’operatore.