Kena Mobile ha scelto di iniziare il 2025 con un’offerta davvero imperdibile. Quest’ultima è stata pensata per chi desidera risparmiare senza rinunciare a qualità e flessibilità. Con il nuovo piano è possibile godere di minuti illimitati, 200 SMS e ben 130GB in 4G. Inoltre, sono compresi anche 9 GB utilizzabili in roaming in Europa. Il costo mensile della promo di Kena Mobile è di soli 6,99€.

La super promo di Kena Mobile

Attivare l’offerta è molto semplice. Basta visitare il sito web ufficiale dell’operatore e cliccare su “Acquista“. In alternativa, è possibile scaricare l’App Kena Mobile disponibile per dispositivi Android e iOS. La promo garantisce una serie di vantaggi extra. Tra cui la possibilità di ottenere ulteriori 100 GB da aggiungere a quelli presenti nel piano standard. Per ottenerli è necessario selezionare l’opzione “Ricarica Automatica“. E non è tutto.

Attivando la “Promo Consensi” e acconsentendo al trattamento dei dati per finalità di marketing e profilazione, è possibile ottenere la SIM con costo di attivazione azzerato. Risparmiando così i consueti 3,00€. Inoltre, Kena Mobile garantisce ch non ci sono vincoli di permanenza. Gli utenti potranno modificare in qualsiasi momento le proprie preferenze sui consensi tramite l’Area Clienti. O contattando il Servizio Assistenza.

La SIM supporta il servizio Voce su 4G (VoLTE). L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero o effettua la portabilità da altri operatori virtuali. Come Iliad, ho. Mobile, Poste Mobile e altri. L’offerta viene rinnovata mensilmente in automatico. Lo stesso giorno dell’attivazione. È necessario che ci sia credito sufficiente per procedere con tale opzione.

Se si superano le soglie incluse nella promo, verranno applicate le condizioni del Piano Base. Salvo opzioni aggiuntive attive. È importante ricordare che i minuti illimitati devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni generali di contratto. Con Kena Mobile è possibile ottenere una promo estremamente vantaggiosa per il suo rapporto qualità-prezzo.