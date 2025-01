ho. Mobile costa poco: la super offerta con il 5G è disponibile

Il gestore virtuale ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta che include finalmente il supporto al 5G, aprendo così una nuova era per i propri clienti. La proposta è decisamente interessante: 200 GB di traffico dati per navigare in alta velocità, minuti senza limiti verso tutti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese. Una soluzione che punta a unire convenienza e tecnologia avanzata.

Dettagli sull’attivazione della promo di ho. Mobile

L’attivazione ha un costo una tantum a partire da 2,99€, variabile a seconda dell’operatore di provenienza. In più, è possibile scegliere tra due formati di scheda: la tradizionale SIM fisica o l’innovativa eSIM, disponibile con un costo aggiuntivo di 1,99€. Optando per l’eSIM, il servizio viene attivato più rapidamente, evitando i tempi di attesa legati alla consegna o al ritiro della SIM fisica in edicola.

Un’ulteriore comodità riguarda l’attivazione della SIM fisica, che può essere completata anche utilizzando lo SPID. Questa opzione rende il processo ancora più semplice e sicuro per chi desidera passare a ho. Mobile.

L’assistenza si fa smart con WhatsApp

Un altro vantaggio che offre ho. Mobile con la sua nuova offerta è certamente l’assistenza intelligente di WhatsApp. Qui gli utenti potranno trovare degli operatori a loro supporto, per risolvere qualsiasi problematica in maniera veloce. Questo strumento rappresenta un passo in avanti nella direzione di una comunicazione più immediata tra clienti e operatore.

Offerte di questo genere non hanno alcun tipo di vincolo o costo nascosto in quanto permettono, innanzitutto, di avere sempre lo stesso prezzo senza che cambi per via delle rimodulazioni. Questo, unito alla possibilità di usufruire del 5G e ai vantaggi dell’assistenza via WhatsApp, rende la proposta particolarmente competitiva, soprattutto per chi cerca una connessione affidabile con tanti dati a disposizione.

Con questa nuova proposta, ho. Mobile si conferma come uno degli operatori virtuali più innovativi, offrendo soluzioni flessibili e moderne per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.