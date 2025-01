Una delle promozioni più interessanti in assoluto da parte di Kena Mobile è sicuramente quella legata ai 100 GB di traffico dati extra. Per tutti gli utenti che scelgono il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha fino ad ora regalato questo bundle aggiuntivo senza costi extra. Questa promo sarebbe dovuta terminare a breve. Tuttavia, l’operatore sembra che abbia deciso di continuare a proporla ancora per un po’ di tempo.

Kena Mobile folle, ancora proroga per la promo con 100 GB di traffico dati extra

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità della sua super promo di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo dedicata ai 100 GB di traffico dati extra. Per tutti gli utenti che scelgono di pagare la propria offerta tramite il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica, infatti, verrà offerto gratuitamente questo bundle di traffico dati senza costi extra.

In particolare, secondo quanto riportato ufficialmente dall’operatore virtuale, la super promo in questione sarà ora disponibile per tutti i nuovi clienti fino alla giornata del prossimo 13 febbraio 2025. Questa super promozione, però, sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti e dai già clienti che decideranno di attivare un’offerta di rete mobile dal costo superiore ai 5 euro al mese.

Questo significa che la promo sarà ad esempio compatibile con offerte come Kena 5,99 100 GB. Con quest’ultima, infatti, ora gli utenti potranno usufruire ogni mese di un bundle di traffico dati pari a ben 200 GB. Il bundle dell’offerta includerà poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Per tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese. L’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente il costo di attivazione, che solitamente è pari 4,90 euro. In più, viene anche offerto il primo rinnovo dell’offerta.