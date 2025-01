Le grandi aziende tecnologiche si sono trovate sempre più spesso al centro di controversie legali e geopolitiche. A tal proposito, Google sta affrontando una nuova sfida in Russia. Qui un tribunale ha imposto all’azienda una multa di 8 miliardi di rubli. Equivalenti a circa 76 milioni di euro. La decisione è stata presentata dal tribunale distrettuale di Chertanovo (Mosca). Ciò a seguito del mancato rispetto di precedenti sentenze della giustizia locale. Al momento, non sono stati resi noti i dettagli sull’infrazione. È però noto che le autorità russe da tempo esercitano pressioni sulle aziende tecnologiche straniere. Ciò affinchè rimuovano contenuti considerati illegali secondo la normativa nazionale.

Google sanzionata dal tribunale russo

Dallo scoppio del conflitto in Ucraina, la Russia ha intensificato le sue misure contro le aziende occidentali. Adottando strategie più severe per controllare la diffusione di informazioni online. Non solo Google, ma anche altri giganti tecnologici sono stati colpiti da pesanti sanzioni finanziarie. Tale stretta regolatoria si inserisce in una più ampia strategia di sovranità digitale adottata dal Cremlino. Quest’ultima ha lo scopo di ridurre la dipendenza da piattaforme occidentali. Rafforzando cos’ il controllo sui contenuti accessibili ai cittadini russi.

In Russia, le tensioni con Google non si limitano agli aspetti legali e finanziari. YouTube ha registrato un drastico calo di utenti giornalieri. La piattaforma è passata da oltre 50 a circa 12 milioni. Secondo Google, tale diminuzione sarebbe il risultato di interventi da parte delle autorità russe. Quest’ultime avrebbero rallentato le velocità di download per ostacolare la fruizione di contenuti critici nei confronti del governo. Le autorità russe respingono tali accuse, sostenendo che i problemi tecnici siano dovuti alla presunta inadeguatezza delle infrastrutture di Google nel Paese.

Le crescenti pressioni geopolitiche, unite alle normative antitrust in diversi paesi, potrebbero spingere Google a rivedere le proprie strategie operative. Al fine di cercare soluzioni innovative per mantenere la propria posizione di leadership globale.