Google Messaggi: una grande novità per gli utenti, finalmente

Google ha deciso di correggere il tiro su una delle sue scelte più discusse per l’app Google Messaggi. In una delle ultime versioni, l’azienda aveva introdotto la possibilità di mostrare agli altri utenti l’immagine del profilo Google scelta dal mittente, sovrascrivendo l’eventuale immagine salvata in rubrica. Questa modifica, però, non è stata accolta con entusiasmo da tutti.

Ritorno alla personalizzazione locale su Google Messaggi

È arrivato un nuovo aggiornamento che garantisce agli utenti che utilizzano Google Messaggi una possibilità molto ambita. Ora, infatti, è possibile decidere se utilizzare l’immagine del profilo Google condivisa dall’interlocutore o mantenere quella già salvata nella propria rubrica.

Come scegliere l’immagine profilo su Google Messaggi

Per personalizzare l’immagine visibile per ciascun contatto, è sufficiente seguire questi passaggi molto semplici:

Aprire l’app Google Messaggi ;

; Selezionare una conversazione con il contatto interessato;

Toccare il nome del contatto o l’immagine profilo in alto;

o l’immagine profilo in alto; Premere sulla foto del profilo nella schermata dei dettagli del contatto;

nella schermata dei dettagli del contatto; Scorrere a sinistra o a destra per alternare tra l’immagine del profilo Google e quella locale salvata in rubrica.

Questa piccola ma significativa modifica restituisce agli utenti un maggior controllo sull’aspetto delle loro conversazioni, risolvendo una delle principali critiche legate all’imposizione dell’immagine Google.

Novità in arrivo: Backup e sincronizzazione delle chat di Google Messaggi

Parallelamente, Google sta lavorando a un’ulteriore novità per l’app Messaggi. Una recente analisi della versione beta ha rivelato che l’azienda sta testando una nuova sezione Backup & Sync. Questa funzione, che dovrebbe essere collocata tra le opzioni Chat RCS e Notifiche, consentirà di:

Salvare le proprie conversazioni direttamente sull’account Google;

Decidere se sincronizzare i file multimediali solo su Wi-Fi o anche su rete dati mobili.

Con queste novità, Google punta a rendere Google Messaggi sempre più personalizzabile e versatile, rispondendo alle esigenze di chi desidera un controllo maggiore sulla propria esperienza di messaggistica.