Se stai cercando un’offerta conveniente per navigare in 5G e hai bisogno di tanti giga a un prezzo competitivo, potresti dare un’occhiata alla nuova proposta di 1Mobile: Speed 5G 150 Limited Edition. Questa promozione è stata pensata per chi vuole sfruttare al massimo la velocità del 5G senza spendere una fortuna, ed è disponibile fino al 31 gennaio 2025.

Cosa include l’offerta?

Con Speed 5G 150 Limited Edition, ottieni ben 150 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati per chiamare chi vuoi e 50 SMS ogni mese. Il tutto al costo di 5€ per il primo mese e 6,99€ a partire dal secondo mese. L’attivazione è gratuita se decidi di portare il tuo numero da un altro operatore, oppure ha un costo di 5€ se acquisti una nuova SIM. Inoltre, il traffico dati è valido sia in Italia sia nei paesi dell’Unione Europea, in conformità con le normative europee sul roaming. Puoi attivare l’offerta recandoti in un negozio 1Mobile (trovi la lista sul loro sito ufficiale) o comodamente online. Se scegli la portabilità del numero, questa deve essere completata entro il primo mese, altrimenti ti verrà addebitato il costo del bonus già utilizzato.

Alcune cose da sapere:

I 150 GB di traffico non sono cumulabili. Quindi, se a fine mese hai ancora dei giga disponibili, questi non verranno trasferiti al mese successivo.

In caso di superamento della soglia, potrai continuare a navigare al costo di 0,50€ ogni 100 MB , con tariffazione a scatti di 100 Kb.

L’offerta si rinnova automaticamente, ma se il tuo credito è insufficiente, resterà sospesa finché non ricarichi.

È possibile disattivare o modificare l’offerta direttamente dall’app 1Mobile o dall’area riservata sul sito.



L’offerta funziona con la maggior parte dei dispositivi, ma ci sono alcune eccezioni, come i vecchi Blackberry con sistema operativo proprietario e alcuni modelli Brondi e Wiko. È sempre una buona idea verificare prima! In breve, Speed 5G 150 Limited Edition è una promozione ideale per chi vuole navigare veloce, avere tanti giga e risparmiare. Ma attenzione: l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato, quindi meglio non perdere tempo!