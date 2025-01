Fastweb Mobile e Mobile Full: le nuove offerte senza vincoli con il 5G gratis

Fastweb amplia la propria gamma di offerte mobili con due nuove proposte: Fastweb Mobile e Mobile Full, pensate per soddisfare diverse esigenze di connessione e comunicazione. Con tariffe chiare, assenza di costi nascosti e opzioni flessibili per l’attivazione, queste soluzioni rappresentano una scelta interessante per chi cerca convenienza e affidabilità.

Fastweb Mobile: si parte dalla Mobile con tutto incluso

L’offerta Fastweb Mobile include il meglio per gli utenti ed è quella base. Ovviamente ciò non significa che non disponga di tanti giga, in quanto ce ne sono addirittura 150 disponibili:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 SMS al mese;

al mese; 150 GB di traffico dati in 4G;

Il tutto al costo di 7,95 € al mese, senza vincoli o sorprese.

Mobile Full: il top con il 5G ma con 200 GB al mese

Chi desidera velocità e più dati può scegliere Mobile Full, che offre:

Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 100 SMS ;

; 200 GB di traffico dati con accesso alla rete 5G;

Il prezzo è di 9,95 € al mese.

Come attivare tutto facilmente e gratis

Entrambe le offerte possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore. I clienti possono scegliere tra una eSIM gratuita, ideale per chi vuole attivare il servizio immediatamente, o una SIM fisica con spedizione gratuita.

L’attivazione può essere effettuata tramite SPID o carta d’identità elettronica per una procedura più veloce, oppure con il classico riconoscimento video. In tutti i casi, il costo di attivazione è di 10 € una tantum.

La rete 5G più veloce sul territorio

Fastweb si distingue non solo per le offerte competitive, ma anche per la qualità della rete. Per la quarta volta, Ookla ha riconosciuto Fastweb come la rete mobile più veloce d’Italia, un riconoscimento che conferma la sua eccellenza tecnologica.

Con Fastweb Mobile e Mobile Full, l’operatore propone soluzioni chiare, senza sorprese e con servizi di alta qualità, ideali per chi cerca flessibilità e convenienza.