Se siete desiderosi di attivare una nuova promozione sul vostro smartphone caratterizzata dalla connettività 5G, sicuramente un provider che può fare al caso vostro è Fastweb, l’operatore investito di giallo infatti vanta una connettività dati di ultima generazione davvero di altissimo livello e mette a disposizione una serie di promozioni che includono il 5G di default, ovviamente come se non bastasse, sono presenti altre caratteristiche che contribuiscono a rendere l’offerta di Fastweb davvero interessante, l’operatore da tantissimi anni si è impegnato a migliorare il proprio catalogo di offerte, aggiungendo nuove possibilità in grado di venire incontro alle esigenze di tutti i consumatori.

Fastweb 5G

La promozione di cui vi parliamo oggi è sicuramente una delle migliori dal momento che offre tantissimi giga in 5G ad un prezzo decisamente competitivo creando un compromesso davvero interessante, l’offerta infatti a 9,95 € al mese garantisce a chi decide di attivarla Ben 200 GB di traffico dati in 5G con contenuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS verso tutti, la promozione può essere comodamente attivata online direttamente dalla pagina ufficiale di Fastweb e avrà un costo di attivazione pari a 10 € che includerà al proprio interno anche il costo di attivazione e spedizione della Sim.

Per attivare la promozione tutto ciò che dovrete fare dunque e recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico e procedere o tramite l’attivazione online, effettuando l’accesso autenticato tramite credenziali SPID, oppure prenotando una richiamata da un operatore di Fastweb che sarà completamente gratuita, ovviamente la promozione in questione è dedicata anche a coloro che desiderano effettuare la portabilità del numero da un altro operatore virtuale.

Se siete interessati, dunque recatevi sul sito ufficiale, seguite la procedura che risulta davvero semplice ed intuitiva, ovviamente assicuratevi di avere a disposizione uno smartphone che supporti la connettività 5G in modo da poter sfruttare la connessione dati di ultima generazione senza nessun tipo di problema.