La TIM ha lanciato una nuova offerta pensata per i giovani, chiamata TIM Young, che include una serie di vantaggi davvero interessanti. Se sei sotto i 30 anni, potrai approfittare di 200 Giga in 5G Ultra, che ti permetteranno di navigare velocemente e senza pensieri. La connessione 5G Ultra ti offre una velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, ideale per chi vuole fare streaming, giocare o semplicemente navigare senza interruzioni. Inoltre, avrai anche 20 Giga da usare quando viaggi in Europa, così da non doverti preoccupare dei costi extra quando sei fuori dall’Italia. E se le comunicazioni sono la tua priorità, l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 200 SMS mensili da inviare dove vuoi, senza limiti.

TIM Young, l’imperdibile offerta per i giovani!

Non solo traffico nazionale, ma anche in roaming nei Paesi UE! Puoi usare i tuoi minuti e SMS per chiamare e messaggiare verso numeri mobili e fissi in tutta Europa, senza alcun costo aggiuntivo. Se però finisci i Giga inclusi nell’offerta, la navigazione verrà bloccata, a meno che tu non attivi un’altra offerta dati. In roaming, se superi i Giga, il costo sarà di 0,154 cent/MB IVA inclusa.

L’offerta è riservata a chi sceglie TIM Ricarica Automatica, un servizio che ti permette di non preoccuparti mai della scadenza della ricarica, facendo in modo che il rinnovo del piano avvenga automaticamente quando il credito è in esaurimento. Se preferisci una soluzione ancor più potente, c’è anche TIM UNICA Power. Se hai una linea fissa TIM a casa, puoi aggiungere fino a 6 linee mobili con Giga illimitati in 5G, il tutto al costo di 1,90€ al mese, che verrà addebitato direttamente sulla fattura della linea fissa. Un’altra possibilità interessante offerta da TIM è che, se attivi l’offerta entro il 8 giugno, non pagherai nulla per TIM UNICA Power per il primo mese.

Se sei un cliente che ha bisogno di un piano che unisca alta velocità, tantissimi Giga e la possibilità di chiamare e inviare SMS senza limiti, TIM Young è sicuramente una delle migliori opzioni.