Alfa Romeo ha presentato la sua nuova vettura. Si tratta delle nuova Junior Q4, mostrata durante il Salone di Bruxelles 2025. La vettura amplia la gamma del B-SUV del marchio con una versione dotata di powertrain ibrido e trazione integrale. Tale novità si affianca alle varianti elettrica e ibrida già presente nel listino dell’azienda. Dettaglio che offre ai clienti un’opzione versatile e tecnologicamente avanzata.

Alfa Romeo: dettagli sulla nuova vettura

Al centro della Junior Q4 c’è un sistema Mild Hybrid. Tale powertrain combina un motore turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri. Quest’ultimo riesce ad erogare 100kW (136CV). Con un cambio a sei rapporti che integra un motore elettrico da 21kW (29 CV). Un secondo motore elettrico è posizionato sull’asse posteriore. Garantendo la trazione integrale. Anche se si tratta di un sistema ibrido leggero, è comunque in grado di muovere la vettura in modalità completamente elettrica per brevi distanze e a velocità contenute.

La Junior Q4 di Alfa Romeo presenta anche diversificate modalità di guida. Quest’ultime sono offerte dal selettore DNA. Tale versatilità rende il SUV adatto sia a chi cerca una guida sportiva sia a chi privilegia consumi ridotti e comfort. Sul fronte delle dotazioni, la Junior Q4 si presenta con cerchi in lega da 18 pollici “Petali“. Insieme ad un body kit in nero lucido. A ciò si aggiungono sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali. È presente anche un sistema di apertura keyless e quelli di assistenza alla guida di Livello 2. Non mancano i vetri posteriori oscurati e interni curati con volante in pelle e sedili in tessuto e vinile “Spiga“.

Il prezzo di partenza per il mercato italiano è fissato a 37.400 euro. Ciò posiziona la Junior Q4 come una proposta competitiva nel segmento dei SUV compatti. Con questa nuova versione, Alfa Romeo punta a consolidare la propria presenza nel settore dei veicoli ibridi.