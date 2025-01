OnePlus 13R: il nuovo potente smartphone ultra tecnologico

Il OnePlus 13R è il nuovo smartphone protagonista appartenente della serie 13. Questo dispositivo spinge al massimo le prestazioni grazie alla tecnologia interna. Tramite il chip Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12 GB di RAM LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0 porta le sue prestazioni al top. Il risultato? Un’esperienza fluida anche al massimo dell’uso. Multitasking, gaming o gestione di app complesse non rappresentano un ostacolo. L’intelligenza artificiale avanzata consente passaggi rapidi e precisi tra le attività. Ogni dettaglio è pensato per chi cerca velocità e affidabilità. Il display ProXDR da 6,78 pollici offre immagini straordinarie, con una risoluzione 1,5k e refresh rate di 120 Hz. Anche le sfide quotidiane, come usare il telefono con le dita bagnate, non sono un problema. Le tecnologie Aqua Touch 2.0 e Glove Touch garantiscono una reattività eccezionale in ogni situazione.

Fotocamera e batteria: l’eccellenza del OnePlus 13R

Il comparto fotografico è un altro punto di forza. La tripla fotocamera dinamica offre scatti nitidi e realistici anche in condizioni difficili. La tecnologia Dual Exposure permette foto di qualità in ambienti poco illuminati. Lo zoom in-sensor garantisce dettagli sorprendenti anche oltre il 4x. L’autonomia non delude. La batteria da 6.000 mAh è progettata per durare tutto il giorno. Con la ricarica SuperVOOC a 80W, bastano pochi minuti per ottenere ore di utilizzo. Questo aspetto rende il OnePlus 13R perfetto per chi vive giornate intense e non vuole compromessi.

Il OnePlus 13R è disponibile al prezzo di 769 euro per la versione 12+256 GB. È acquistabile su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali rivenditori. Per un periodo limitato, OnePlus.com offre un’opportunità unica. Acquistando il OnePlus 13R, è possibile ricevere gratuitamente un accessorio come il OnePlus Watch 2R o le OnePlus Buds Pro 3. Inoltre, sono previsti uno sconto del 10% per studenti e un bonus permuta di 50 euro. Se si cerca un dispositivo che unisca tecnologia avanzata e linee sottili, il OnePlus 13R è la scelta ideale.