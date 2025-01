Volkswagen ha pensato di realizzare il futuro modello della T-Roc che uscirà nel 2025 apportando delle modifiche non troppo esagerate. In questo ambito la casa tedesca ha voluto realizzare un modello più capiente e più spazioso. Infatti sarà leggermente più grande del modello precedente. Stando alle statistiche riportate da Volkswagen, il modello vecchio della T-Roc ha venduto 16.581 veicoli immatricolati. Questo ha spinto gli ingegneri ha voler realizzare anche il prossimo modello con delle novità in più.

La comunicazione ufficiale è arrivata proprio da Volkswagen che ha voluto confermare che la nuova T-Roc arriverà nel 2025. Infatti grazie ai buoni risultati di vendita si è deciso di realizzare anche il futuro di questo modello. Proprio in un comunicato della casa automobilistica possiamo leggere che le vendite favorevoli e la buona riuscita del modello, hanno portato la società a scegliere di farlo continuare. Infatti i risultati di vendita molto buoni sono arrivati anche per altri modello come la Tiguan che è arrivata al primo posto seguita proprio dalla T-Roc.

Volkswagen, nuova T-Roc pronta per il 2025

Dal punto di vista dello stile, probabilmente rimarrà pressoché uguale tranne per dei particolari di differenza. Infatti avrà un frontale che richiama quello della Tiguan con una striscia luminosa che collega i due fari. Le dimensioni interne dovrebbero essere ampliate per offrire più confort ai passeggeri. Dal punto di vista dei motori, la nuova T-Roc dovrebbe avere alcuni dei motori montati anche sulla Golf. Alcuni di questi sono Plug-in e potranno percorrere circa 100 km in elettrico. Ancora però non sono chiare le caratteristiche del motore ed alcuni aggiornamenti per gli interni. Per la nuova T-Roc ci potremmo aspettare qualche novità poiché Volkswagen ha deciso di integrare alcune caratteristiche di altri modelli sulla T-Roc.

In questo momento non ci sono altre informazioni dato che non ci resta che aspettare il suo debutto e la sua presentazione ufficiale.