La nascita di Fastweb + Vodafone segna un’importante evoluzione per le telecomunicazioni. Dopo il completamento dell’acquisizione, il processo di integrazione tra le due aziende ha preso ufficialmente il via. La fusione ha dato origine ad al nuovo corporate brand. Quest’ultimo mira a combinare le eccellenze di entrambe le realtà per offrire servizi ancora più innovativi e competitivi.

Vodafone regala GIGA ai suoi utenti

Per celebrare tale importante traguardo sono state introdotte esclusive promozioni. Tra cui spicca “Giga Illimitati Special“. Quest’ultima consente ai clienti mobile Vodafone selezionati di usufruire di 2 mesi gratuiti di traffico dati illimitato alla massima velocità disponibile. Tale iniziativa non richiede modifiche al piano tariffario in essere e non comporta alcun costo aggiuntivo.

L’offerta è attivabile tramite l’app My Vodafone. I clienti interessati trovano nella home una slide dedicata. Quest’ultima presenta la dicitura “In regalo per te Giga illimitati per 2 mesi”. Cliccando su tale sezione, si accede a una schermata da cui è possibile attivare l’opzione gratuita. Al termine dei due mesi, la promozione si disattiverà in automatico senza alcun addebito.

Tale offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per i clienti Vodafone. Quest’ultimi possono sperimentare la libertà di navigare senza limiti, sfruttando la rete potenziata grazie alla sinergia con Fastweb. È importante ricordare che l’utilizzo dei Giga illimitati è soggetto a condizioni di uso corretto e lecito, come specificato nelle Condizioni Generali di Contratto.

Va inoltre sottolineato che la promozione non influisce sul quantitativo di traffico dati disponibile in Roaming UE e nel Regno Unito. Quest’ultimi, infatti vengono calcolati in base alla spesa mensile per il rinnovo delle offerte attive. Mentre tale iniziativa non comporta variazioni in tal senso.

La fusione tra Fastweb e Vodafone Italia promette interessanti novità per il settore delle telecomunicazioni. Portando ai clienti soluzioni sempre più avanzate. Le iniziative promozionali, come la Giga Illimitati Special, sono solo il primo passo di un percorso che mira a offrire un’esperienza di connessione senza precedenti.