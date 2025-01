Se hai seguito le notizie di dicembre, probabilmente sai già che la Legge di Bilancio 2025 ha confermato gli incentivi per chi vuole installare un impianto fotovoltaico. In pratica, si tratta di una detrazione del 50% sulle spese, ma attenzione: è valida solo per quest’anno e solo per la prima casa. Dal 2026, questa percentuale scenderà.

Le nuove agevolazioni per gli impianti fotovoltaici

Una delle novità più interessanti è che questo bonus si allinea alle direttive europee, incentivando l’acquisto di prodotti Made in EU. Già l’anno scorso, l’Unione Europea aveva iniziato a spingere verso una produzione solare interna, con la firma della Carta Solare Europea e l’introduzione del Net-Zero Industry Act.

Ma non è tutto: la Legge di Bilancio 2025 prevede incentivi anche per le aziende italiane che vogliono rendere le loro attività più sostenibili. Attraverso il programma Transizione 5.0, le imprese possono accedere a crediti di imposta mirati, con un occhio di riguardo per chi sceglie moduli solari prodotti in Europa.

Entrando nel dettaglio, il credito d’imposta Transizione 5.0 è stato modificato per semplificare gli scaglioni di investimento: ora ce ne sono solo due. Il primo riguarda spese fino a 10 milioni di euro e offre un’aliquota del 35%, mentre il secondo copre spese tra 10 e 50 milioni di euro, con un’aliquota al 5%. E c’è di più: sono previsti crediti maggiorati per chi utilizza tecnologie particolarmente efficienti e innovative, come le celle fotovoltaiche con efficienza superiore al 23,5% o i moduli bifacciali ad eterogiunzione.

Per le aziende, è anche più facile accedere agli incentivi per modernizzare i macchinari. Non serve più calcolare il risparmio energetico ottenuto: si può richiedere direttamente l’aliquota del 35%.

Un altro vantaggio è la possibilità di combinare diversi crediti di imposta, come quelli per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) o nella Zona Logistica Semplificata (ZLS). L’unica regola è che i vari crediti non coprano le stesse spese.

Insomma, il 2025 sembra essere un anno molto favorevole per chi vuole investire nell’energia rinnovabile, sia a livello domestico che industriale. Se stai pensando di installare un impianto fotovoltaico o di modernizzare la tua azienda, questo potrebbe essere il momento giusto per approfittarne!