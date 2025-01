Swisscom, il colosso svizzero delle telecomunicazioni e proprietario di Fastweb, ha completato il 31 dicembre 2024 l’acquisizione di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. Da questa operazione è nato Fastweb + Vodafone, ora il secondo operatore nel mercato delle telecomunicazioni italiano, con una base di oltre 20 milioni di utenti di telefonia mobile e 5,6 milioni di linee fisse. L’infrastruttura del nuovo operatore vanta 20mila siti radio mobili e una rete di 74mila chilometri, metà dei quali cablati in fibra ottica FTTH.

Fastweb + Vodafone: cosa cambia per i clienti

Il passaggio di Fastweb Mobile dalla rete congiunta con WindTre a quella di Vodafone rappresenta il principale cambiamento per i clienti, anche se la transizione sarà graduale. Nonostante l’accordo decennale con WindTre valido fino al 2029, gli utenti di Fastweb Mobile migreranno progressivamente sulla rete Vodafone. Tuttavia, l’azienda rassicura che non ci saranno variazioni nei contratti attuali, né sarà necessario cambiare SIM, modem o dispositivi. I dati personali continueranno a essere gestiti separatamente, con alcune eccezioni per garantire la qualità del servizio.

La fusione posiziona Fastweb + Vodafone come primo operatore di telefonia mobile in Italia, con il 30,1% del mercato, superando TIM. Per la rete fissa, il nuovo operatore si piazza al secondo posto con il 29,4% delle quote. La leadership nella fibra ottica offre inoltre un vantaggio competitivo, e l’obiettivo dichiarato dal CEO Walter Renna è diventare la prima scelta per tutti i segmenti di mercato: consumer, business e wholesale. Grazie alle economie di scala e a sinergie annuali stimate in 600 milioni di euro, l’azienda mira a investire ulteriormente in infrastrutture e innovazione.

Il nuovo management include figure chiave come Walter Renna (CEO) e un team esperto che guiderà l’espansione. Nel frattempo, i marchi Fastweb, Vodafone e ho. Mobile continueranno a operare separatamente, con Swisscom che utilizzerà il marchio Vodafone per i prossimi cinque anni. Le offerte disponibili rimangono competitive, sia per il mobile che per la rete fissa, con soluzioni 5G e fibra ottica pensate per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.