Una tra le dinamiche di mercato più chiacchierate degli ultimi tempi e senza dubbio la fusione prevista tra i colossi dell’automobilismo giapponesi Honda e Nissan, le due realtà infatti programmano diffondersi in un’unica grande casa tutta nipponica in grado di competere con rivali a livello mondiale, per quanto riguarda il mercato automotive.

Le preoccupazioni di Honda

Prima di procedere però alla fusione vera e propria una delle due parti coinvolte, nello specifico Honda, e preoccupata per quanto riguarda la percentuale societaria detenuta da parte di Renault nei confronti di Nissan, al punto che è Honda ha reso palese il proprio desiderio che Nissan proceda a riacquisire le proprie quote di mercato detenute da Renault prima di procedere alla fusione, tale desiderio nasce dalla paura dell’azienda che un’altra realtà straniera possa procedere ad acquisire tale percentuale prima che la fusione avvenga creando delle interferenze e delle influenze straniere all’interno di un progetto che dovrebbe essere interamente di stampo giapponese.

Allo stato attuale Renault possiede circa il 35,7% del valore di mercato di Nissan, corrispondente nello specifico a 577 miliardi di yen ovvero 3,6 miliardi di dollari, nello specifico dunque l’azienda dovrebbe sborsare tale cifra in favore della realtà francese per potersi riappropriare delle proprie azioni e dunque essere letteralmente padrona di se stessa, tale desiderio nutrito da onda però non è così semplice da accontentare dal momento che Nissan sta chiudendo un anno fiscale rappresentato da dati negativi sotto ogni punto di vista, al punto che gli analisti finanziari hanno dovuto chiudere la previsione di fatturato a ribasso del 9% a causa della forte flessione subita dall’azienda.

Nonostante le titubanze di Honda, però le due aziende stanno lavorando in modo serrato per poter concludere ogni aspetto di questa fusione che dovrebbe prendere forma ad agosto 2026, creando quella che sarà a tutti gli effetti una holding di livello globale che punta a competere ai massimi livelli per quanto riguarda il mercato degli automobili.