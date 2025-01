Very Mobile costa pochissimo e offre 2 mesi gratis con il 5G

Gestori importanti in giro ce ne sono in quantità, ma quando arrivano i virtuali la musica cambia nettamente. Tra le realtà più incisive dell’ultimo periodo, soprattutto ad inizio 2025, c’è Very Mobile. Questa azienda infatti ha lanciato una nuova offerta che punta ad attirare nuovi clienti con un pacchetto ricco di giga, minuti e messaggi a un prezzo estremamente competitivo.

La promozione, valida fino al 20 gennaio 2025, offre 150 GB al mesecon 5G incluso, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti, al costo fisso di 5,99 € al mese per sempre.

I dettagli dell’offerta Very Mobile sono eccezionali, eccoli qui

L’offerta Very Mobile 150 GB è pensata per chi desidera un piano completo e stabile nel tempo. I servizi inclusi sono diversi e tutti vantaggiosi per chi sceglie la promo:

150 GB al mese con 5G gratuito ;

con ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso qualsiasi gestore;

verso qualsiasi gestore; Prezzo fisso di 5,99 € al mese per sempre ;

; 2 mesi gratuiti come bonus di benvenuto.

Un’offerta destinata solo ad alcuni utenti

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero provenendo da Iliad e da altri operatori virtuali. Questa promozione permette di ottenere un pacchetto di servizi completo con un costo fisso e vantaggi immediati.

Attivazione semplicissima, Very Mobile insegna

L’attivazione può essere effettuata direttamente online o nei negozi autorizzati. Non ci sono costi nascosti e la tariffa rimane bloccata per sempre, senza rimodulazioni future.

Questa offerta rappresenta una soluzione molto competitiva per chi cerca tanti giga e un piano mobile completo con costi chiari. Con 150 GB in 5G e due mesi gratis, Very Mobile si conferma un’opzione interessante per chi proviene da Iliad e operatori virtuali. Sono queste le realtà contro cui il provider vuole scontrarsi in quanto si tratta di quelle che stanno riuscendo a convogliare più utenti sotto la loro ala protettrice. Ne vedremo dunque delle belle.