Se si è alla ricerca di una nuova super offerta di rete mobile, l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile è un’ottima scelta. Quest’ultimo vanta infatti tutta una serie di offerte a basso costo piuttosto interessanti e alcune di queste supportano anche la navigazione sulle nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito una delle offerte di rilievo dell’operatore.

Passa a Lyca Mobile, super promo a basso costo con supporto alle reti 5G

L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile sta al momento proponendo sul proprio sito l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta davvero sorprendente che arriva a supportare anche la navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

Ci atiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Lyca 5G Port In 599. Come suggerisce anche il nome, è un’offerta a basso costo. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese. Nello specifico, il bundle dell’offerta include ogni mese fino ad addirittura 150 GB di traffico dati validi come già detto per navigare anche in 5G.

Oltre a questo, il bundle di questa offerta arriva ad includere ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Con la promo in questione, gli utenti avranno a disposizione anche 8 GB di traffico dati da utilizzare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Le novità di questa super offerta non terminano però qui. L’operatore virtuale Lyca Mobile ha infatti deciso di proporre gratuitamente ai suoi utenti i primi due mesi di rinnovo.

Si tratta quindi di un’occasione davvero Imperdibile per tutti coloro che vogliono passare all’operatore Lyca Mobile. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili tante super offerte di rete mobile come sempre convenienti e con tanti giga per navigare.