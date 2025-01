Truffa per rubare soldi agli utenti: questo è il messaggio pericoloso

Incappare frequentemente nei tentativi di phishing che girano sul web è ormai un’abitudine per gli utenti che infatti si sono trovati a perdere soldi e dati. Anche oggi purtroppo diverse persone ci hanno segnalato una nuova truffa che avrebbe girato in tutta Italia in pochissimo tempo. Stando a quanto riportato, si tratta di un messaggio che sembra arrivare da una ragazza che però non esiste.

La truffa in questione è in grado di fregare le persone rubandogli i soldi dal conto dopo avergli rubato anche i dati personali. State quindi molto attenti e date uno sguardo al paragrafo in basso per capire di cosa si tratta.

Truffa incredibile coinvolge improvvisamente tantissimi utenti, ecco il messaggio incriminato

Sono sempre più frequenti testi di questo genere e gli utenti lo sanno. Oggi è la volta di una nuova truffa che abbiamo deciso di scrivere proprio qui sotto, in realtà incollandola dalla mail truffaldina che sta girando. In questo modo, ovviamente rimuovendo il link pericoloso, abbiamo dato agli utenti la possibilità di evitare di cascarci premunendosi. Date dunque uno sguardo al testo e cercate di capire come agiscono queste truffe. Ecco il messaggio di cui tutti ormai stanno parlando da giorni:

“Ehi bello, vuoi sapere cosa ci faccio qui? Alla ricerca di un amico per una stretta comunicazione fisica.

Mi chiamo Lacie. Sono sposato, ma ad essere onesti, è solo legale.

Ed è per questo che a volte dimentico persino di essere sposato, perché sono lasciato a me stesso. Per molto tempo mio marito mi è stato indifferente.

Sembra che non vogliamo separarci, ma ognuno vive la propria vita. Ma una vita del genere è diventata noiosa da tempo.

Voglio passare delle belle serate con te. Se non ti dispiace, puoi dirmelo subito.

Cute_Lacie-153 è il mio profilo, puoi trovarmi e saremo d’accordo su tutto.“